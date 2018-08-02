Головна проблема пенсійної реформи - відсутність надійних механізмів накопичення коштів

У нас є пенсійні фонди з репутацією? Спитайте, приміром, у НБУ, що у нього там з його пенсійним фондом

Основна проблема з пенсійним забезпеченням українських громадян - це відсутність надійних механізмів накопичення.

Тобто якщо ми проводимо ідеальну реформу, даємо можливість громадянам самим розпоряджатися грішми, котрі зараз примусово конфісковуються у громадян у Пенсійний фонд, то виявиться, що альтернатив особливо і немає.

У нас є пенсійні фонди з репутацією? Спитайте, приміром, у Нацбанку, що у нього там з його власним пенсійним фондом.

Так це у Нацбанку, котрий є сильною репресивною інституцією нині, і у них такі проблеми. Що вже казати за пересічних громадян?

Куди їм нести свої заощадження? В банківську систему? Після останнього штучного банкопаду ім. Гонтарєвої - тільки державні банки, в котрих і сервіс, і умови не найкращі.

Висновок один - поки що всередині держави механізмів забезпечення пенсії поза державою взагалі не існує.

Джерело: блог Ігора Луценка

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