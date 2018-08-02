  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Луценко

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Головна проблема пенсійної реформи - відсутність надійних механізмів накопичення коштів

    • Ігор Луценко

      Народний депутат, «Батьківщина»

    • Розсилка
    Головна проблема пенсійної реформи - відсутність надійних механізмів накопичення коштів

    У нас є пенсійні фонди з репутацією? Спитайте, приміром, у НБУ, що у нього там з його пенсійним фондом

    Основна проблема з пенсійним забезпеченням українських громадян - це відсутність надійних механізмів накопичення.

    Тобто якщо ми проводимо ідеальну реформу, даємо можливість громадянам самим розпоряджатися грішми, котрі зараз примусово конфісковуються у громадян у Пенсійний фонд, то виявиться, що альтернатив особливо і немає.

    У нас є пенсійні фонди з репутацією? Спитайте, приміром, у Нацбанку, що у нього там з його власним пенсійним фондом.

    Так це у Нацбанку, котрий є сильною репресивною інституцією нині, і у них такі проблеми. Що вже казати за пересічних громадян?

    Куди їм нести свої заощадження? В банківську систему? Після останнього штучного банкопаду ім. Гонтарєвої - тільки державні банки, в котрих і сервіс, і умови не найкращі. 

    Висновок один - поки що всередині держави механізмів забезпечення пенсії поза державою взагалі не існує.

    Джерело: блог Ігора Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    пенсіонери пенсійна система реформа банки Пенсійний фонд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Оксана Забужко
    Оксана Забужко

    Українська поетеса, письменниця, літературознавець, публіцист

    Назарій Заноз
    Назарій Заноз

    Політичний оглядач, публіцист

    Дмитро Тимчук
    Дмитро Тимчук

    Народний депутат України (Народний фронт)

    Тетяна Острікова
    Тетяна Острікова

    Народний депутат

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ