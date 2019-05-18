Хтось хоче, щоб від Інститутської, де загинула Небесна Сотня, не лишилося і сліду

В Литві розслідування аналогічних подій тривало 17 років

Комусь дуже хочеться, щоб від тої справжньої Інститутської, де загинула Небесна Сотня, не лишилося і сліду.

Це дозволить заблокувати слідчі експерименти, котрі тривають і досі, а також освоїти 150 млн бюджетних коштів.

Пам'ятка так само перестане існувати.

Сьогодні небайдужі почали демонтаж паркану, що заважає слідчим діям. Скоро буде черговий суд, де прокуратура клопотатиме про заборону будівництва на місці автентичної вулиці до завершення слідчих дій. До речі, в Литві розслідування аналогічних подій тривало 17 років. P.S. Замовник реконструкції - державні музей Революції гідності та Інститут національної пам'яті...

Джерело: блог Ігоря Луценка

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