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    Думки вголос

    Хтось у ЗеКоманді явно загрався

    • Ігор Луценко

      Народний депутат, «Батьківщина»

    • Розсилка
    Хтось у ЗеКоманді явно загрався

    Поки у інших друзів президента ще розвиднюється, цей хтось уже встиг зайняти ключові висоти і контролює місцевість

    Якщо так піде далі, то рейтинг найрейтинговіших стрімко впаде. Три тижні в нинішніх цифрових умовах – майже електоральна вічність, і замість унікальних «майже-пятдесяти» у них буде – ну, припустимо, третина.

    Хтось у Зе-команді явно загрався. Хтось, хто краще всіх знається на державній машині, її дірках та тріщинах. І поки у інших друзів президента ще розвиднюється, цей хтось уже встиг зайняти ключові висоти і контролює місцевість.

    • Взято під контроль Верховний суд, де, судячи з того, що відбувається, істотно впали тарифи – послуги цієї шанованої інституції стали доступні ворогам Парасюка і друзям Клюєва. Причина падіння тарифів очевидна – новий хазяїн поспішає і намагається заробити по максимуму, бо хто зна, що буде через місяць, з приходом рідних і близьких Путіну людей у парламент.
    • Київському голові уже представлено ряд нових смотрящіх від АП – Столар буде тепер єдиний у кількох лицях. Більше того, заміну Кличку вже підготовлено в творчих лабораторіях одного з телеканалів. Мабуть, дається взнаки довід роботи декого з команди Зеленського за часів Януковича, коли мер Києва був посланий подалі, а його місце зайняв призначений Батєю гауляйтер.
    • Кілька середньої руки мафіозі з СБУ отримали підвищення, зайнявши місце заступників голови Служби – така ротація, мабуть, здивувала і їх самих.
    • Велетом стабільності над цим усім нависає Юрій Віталійович Луценко – гарант недоторканості попередників та попередників попередників. Поки він на місці – саджати не будуть, отож хтось підказує Зеленському, що з неосвіченим юридично Генпрокурором треба боротися, але так, щоб не дай Боже не побороти.

    ***
    Єдине, що вселяє надію – швидкість, з якою українці здатні розчаровуватися, нині наближається до першої космічної, і зворотній відлік на нашому сонячному космодромі уже пішов.

    Джерело: блог Ігоря Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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