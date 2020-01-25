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    Думки вголос

    Обиватель обирає карикатури на моральних лідерів, щоб висміяти ідею лідерства як таку

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Зображення: uk.play-azlab.com - Обиватель обирає карикатури на моральних лідерів, щоб висміяти ідею лідерства як таку
    Зображення: uk.play-azlab.com

    «Кращих не може бути, героїв не існує, мудреці насправді не мудрі» – свято вірить обиватель

    Більшості абсолютно байдужі ці вузькопрофесійні ляпи, на кшталт оголошення про передачу в управління Дойчебану без тендеру. Фейсбук-політика по факту є екзотичним хобі, і помилково думати, що весь електорат нею займається.

    Але головне, що залишається за кадром – що сучасна людина не шукає авторитетів ВЗАГАЛІ. Більше того, чим недолугіше поведінка тих, хто на верхах, тим комфортніше себе відчуває обиватель, адже впевнений, що саме він – довершене творіння, а те, що хтось інший опинився на керівних посадах, є просто випадковим непорозумінням чи чимось на кшталт.

    Саме такі карикатури на моральних чи інтелектуальних лідерів обирає обиватель – щоб цим висміяти ідею лідерства як таку.

    «Кращих не може бути, героїв не існує, мудреці насправді не мудрі» – свято вірить обиватель, і на місце кращих, героїв та мудреців натиском електоральної кнопки ставить посередності, негідників чи шарлатанів, а потім презентує це як доказ своєї віри.

    Джерело: блог Ігоря Луценка

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