Політика команди Зеленського щодо замирення російського агресора не дала жодного результату

Розвіюються ілюзії, що дзвінками до Путіна, інтерв'ю російській пресі і реляціями «треба просто перестати стріляти» можна зупинити московську агресію

«На думку Данилюка, перемир'я діє попри провокацію, від якої загинули чотири морських піхотинці, адже за статистикою обстрілів, поранених і загиблих «ситуація дуже сильно відрізняється» від того, що було.»

Повідомляю статистику: з початку перемир'я загинуло не 4, а 7 українських воїнів. Це за 3 з малим тижні, з 21 липня.

Не знаю, в чому «відрізняється ситуація» - якщо і відрізняється, то не у кращу сторону.

Політика замирення агресора не дала жодного результату. Розвіюються ілюзії, що дзвінками до Путіна, інтерв'ю російській пресі і реляціями «треба просто перестати стріляти» можна зупинити московську агресію.

Те, що цей передвиборчий міф розвалився, що не вдалося встановити перемир'я - це нормально. Так було і з Порошенком 5 років тому, один в один.

Але ненормально на чорне казати біле, на сімох загиблих казати «чотири», повноцінні бойові дії - називати «діючим перемир'ям».

Ненормально казати неправду.

Джерело: блог Ігоря Луценка

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