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    Думки вголос

    «Слуга народу» Литвиненко фігурує у справі про вбивства та катування майданівців

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Депутат Сергій Литвиненко вже попадався в Раді на кнопкодавстві - «Слуга народу» Литвиненко фігурує у справі про вбивства та катування майданівців
    Депутат Сергій Литвиненко вже попадався в Раді на кнопкодавстві

    Литвиненко спілкувався з бандитами, щоб відмовити їх від нехороших справ?

    Ще з приводу сюжетів Революції Гідності. До вашої уваги - фото з матеріалів кримінального провадження щодо вбивства Юрія Вербицького, котре зараз досліджується у Бориспільському суді.

    Пам'ятаєте такого депутата Сергія Литвиненка, котрий попався на кнопкодавстві, і котрого я тоді впізнав як особу, чиє прізвища фігурує у матеріалах кримінального провадження щодо мого викрадення?

    Він довгий час керував одним із спиртзаводів, котрі, як кажуть, донедавна контролював кримінальний авторитет Чеба (Олексій Чеботарьов). Чеба під час Майдану фінансував тітушок, зокрема Крисіна, а також тих, хто викрадав нас з Вербицьким.

    Так от, у час цього злочину такий собі Щинкін, права рука Чеби по найделікатнішим завданням, 24(!) рази розмовляв з Литвиненком. Приблизно так само активно Щинкін наярював тітушкам з групи безпосередніх викрадачів, а також організатору злочину Зубрицькому.

    В мене немає сумнівів, що в ті криваві ночі Литвиненко 24 рази спілкувався з тими бандитами виключно для того, щоб відмовити їх від нехороших справ!

    Джерело: блог Ігоря Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Небесна сотня (Євромайдан) вбивство Сергій Литвиненко
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