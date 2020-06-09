«Слуга», який фігурує у справі про вбивство майданівця, вимагає надати особливий статус ОРДЛО

Ігор Луценко Народний депутат 8 скликання

Ігор Луценко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Депутат Сергій Литвиненко вже попадався в Раді на кнопкодавстві

У період викрадення активістів група тітушок 24 рази зіздзвонювалася з Сергієм Литвиненком

Днями депутат від Слуги Народу Сергій Литвиненко виступив із вимогою (!) надати особливий статус ОРДЛО. У своїй заяві він поставив у приклад представників «ЛДНР», котрі за його словами, вже подали свій варіант законопроекту щодо надання особливого статусу окупованим Росією районам Донбасу.

Поясню, чому це відбувається. Особливо – тим, хто дивується, що представник надзвичайно патріотичного регіону – мажоритарник із Рівненщини – робить такі заяви, котрі зайвий раз не хочуть вимовляти вголос навіть представники проросійського блоку ОПЗЖ.

Річ у тім, що хазяїн Литвиненка – кримінальний авторитет Олексій Чеботарьов, котрий, власне, і провів свого протеже під вигідним на той час брендом у парламент.

Чеботарьов («Чеба») – організатор терору проти Майдану. Його тітушки убили Юрія Вербицького, першого у Небесній Сотні, викравши разом зі мною у січні 2014 року. До речі, у період нашого викрадення група ті тушок 24 рази (!) зіздзвонювалася з Сергієм Литвиненком.

Чеба зараз переховується у Росії, відтак змушений працювати на російські інтереси, і, зокрема, через своїх довірених осіб у парламенті. Тому і взявся Литвиненко за смертельну для нього тему, в якій він, до того ж, ніколи не розбирався – раніше він контролював контрафактний спирт на одному з державних підприємств, підконтрольних Чеботарьову.

Джерело: блог Ігоря Луценка

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