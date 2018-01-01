Україна продовжує фінансувати російський бізнес, який знаходиться під санкціями США

Звичайні українці будуть у відчаї вдаватися до вуличних акцій різного ступеню радикальності, верхівка держави їх засуджуватиме за агресивність

У грудні минулого року Нацбанком було видано Альфа-банку 625 млн грн рефінансування. За рахунок громадян продовжується фінансова підтримка російського бізнесу, акціонер якого, Михайло Фрідман, знаходиться під санкціями США. Фактично, це і є наша стратегія «дипломатичного» повернення Криму і Донбасу - добиватися, щоб США та ЄС

«Не моя війна», співатимуть наші посадовці, і гроші Фрідмана їм не пахнутимуть

Звичайні українці будуть у відчаї вдаватися до вуличних акцій різного ступеню радикальності, верхівка держави їх засуджуватиме за агресивність

У грудні минулого року Нацбанком було видано Альфа-банку 625 млн грн рефінансування.

За рахунок громадян продовжується фінансова підтримка російського бізнесу, акціонер якого, Михайло Фрідман, знаходиться під санкціями США.

Фактично, це і є наша стратегія «дипломатичного» повернення Криму і Донбасу - добиватися, щоб США та ЄС застосовували санкції щодо оточення Путіна, натомість верхівка нашої держави і далі отримуватиме хабарі від цього оточення за право вести бізнес тут. «Не моя війна», співатимуть наші посадовці, і гроші Фрідмана їм не пахнутимуть.

Звичайні українці будуть у відчаї вдаватися до вуличних акцій різного ступеню радикальності, верхівка держави їх засуджуватиме за агресивність.

P.S. У ВР припадають електронним пилом десятки законів, направлених на застосування санкцій до російського бізнесу. Більше того, вже сьогодні є увесь правовий інструментарій для застосування санкцій до фінансових структур Росії з боку НБУ.

Джерело: блог Ігора Луценка

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