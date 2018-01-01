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    Думки вголос

    Україна продовжує фінансувати російський бізнес, який знаходиться під санкціями США

    Звичайні українці будуть у відчаї вдаватися до вуличних акцій різного ступеню радикальності, верхівка держави їх засуджуватиме за агресивність
    У грудні минулого року Нацбанком було видано Альфа-банку 625 млн грн рефінансування. За рахунок громадян продовжується фінансова підтримка російського бізнесу, акціонер якого, Михайло Фрідман, знаходиться під санкціями США. Фактично, це і є наша стратегія «дипломатичного» повернення Криму і Донбасу - добиватися, щоб США та ЄС
    • Ігор Луценко

      Народний депутат, «Батьківщина»

    • Вчора, 22:11
    • Розсилка
    &laquo;Не моя війна&raquo;, співатимуть наші посадовці, і гроші Фрідмана їм не пахнутимуть
    «Не моя війна», співатимуть наші посадовці, і гроші Фрідмана їм не пахнутимуть

    Звичайні українці будуть у відчаї вдаватися до вуличних акцій різного ступеню радикальності, верхівка держави їх засуджуватиме за агресивність

    У грудні минулого року Нацбанком було видано Альфа-банку 625 млн грн рефінансування.

    За рахунок громадян продовжується фінансова підтримка російського бізнесу, акціонер якого, Михайло Фрідман, знаходиться під санкціями США.
    Фактично, це і є наша стратегія «дипломатичного» повернення Криму і Донбасу - добиватися, щоб США та ЄС застосовували санкції щодо оточення Путіна, натомість верхівка нашої держави і далі отримуватиме хабарі від цього оточення за право вести бізнес тут. «Не моя війна», співатимуть наші посадовці, і гроші Фрідмана їм не пахнутимуть.

    Звичайні українці будуть у відчаї вдаватися до вуличних акцій різного ступеню радикальності, верхівка держави їх засуджуватиме за агресивність.

    P.S. У ВР припадають електронним пилом десятки законів, направлених на застосування санкцій до російського бізнесу. Більше того, вже сьогодні є увесь правовий інструментарій для застосування санкцій до фінансових структур Росії з боку НБУ.

    Джерело: блог Ігора Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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