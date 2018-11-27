Воєнний стан не призведе до жодних воєнних кроків

Корабельна група ВМС ЗСУ заздалегідь попередила російську сторону про намір пройти Керченську протоку

У 2014 році у нас був фактичний стан війни без юридичного. Тепер буде юридичний без фактичного

Судячи з Указу президента, щойно опублікованого на його сайті, жодних воєнних кроків не буде зроблено.

Мобілізація не передбачається. (Розпорядження накрити повітряним щитом територію - а що, вона і так не накрита?)

Немає наміру щодо розірвання дипломатичних відносин з Москвою. Немає введення візового режиму з РФ. Немає арешту активів країни-агресора, обмеження руху товарів тощо.

На дипломатичному рівні - неясні «консультації» та чергове «інформування». Замість того, щоб вимагати виконання пункту 4 Будапештського меморандуму - зобов'язання США, Британії домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги

Україні.

Питання повисає в повітрі - для чого тоді вводять Воєнний стан на 2 місяці?

Без означених вище заходів це має мало сенсу.

Хто боявся війни - можете розслабитися, головний бізнесмен не збирається іти у наступ((

У 14-му році у нас був фактичний стан війни без юридичного. Тепер буде юридичний без фактичного.

Утім, як я раніше писав, введення ВС в історичному та правовому сенсі матиме і позитивні наслідки. Зокрема, введення ВС - це фактично єдиний передбачений Конституцією механізм визнання факту агресії Росії.

Джерело: блог Ігоря Луценка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»