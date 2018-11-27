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    Думки вголос

    Воєнний стан не призведе до жодних воєнних кроків

    • Ігор Луценко

      Народний депутат, «Батьківщина»

    • Розсилка
    Корабельна група ВМС ЗСУ заздалегідь попередила російську сторону про намір пройти Керченську протоку - Воєнний стан не призведе до жодних воєнних кроків
    Корабельна група ВМС ЗСУ заздалегідь попередила російську сторону про намір пройти Керченську протоку

    У 2014 році у нас був фактичний стан війни без юридичного. Тепер буде юридичний без фактичного

    Судячи з Указу президента, щойно опублікованого на його сайті, жодних воєнних кроків не буде зроблено.

    Мобілізація не передбачається. (Розпорядження накрити повітряним щитом територію - а що, вона і так не накрита?)

    Немає наміру щодо розірвання дипломатичних відносин з Москвою. Немає введення візового режиму з РФ. Немає арешту активів країни-агресора, обмеження руху товарів тощо.

    На дипломатичному рівні - неясні «консультації» та чергове «інформування». Замість того, щоб вимагати виконання пункту 4 Будапештського меморандуму - зобов'язання США, Британії домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги 
    Україні.

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    Питання повисає в повітрі - для чого тоді вводять Воєнний стан на 2 місяці?

    Без означених вище заходів це має мало сенсу.

    Хто боявся війни - можете розслабитися, головний бізнесмен не збирається іти у наступ((

    У 14-му році у нас був фактичний стан війни без юридичного. Тепер буде юридичний без фактичного.

    Утім, як я раніше писав, введення ВС в історичному та правовому сенсі матиме і позитивні наслідки. Зокрема, введення ВС - це фактично єдиний передбачений Конституцією механізм визнання факту агресії Росії.

    Джерело: блог Ігоря Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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