Воєнний стан не призведе до жодних воєнних кроків
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Розсилка
У 2014 році у нас був фактичний стан війни без юридичного. Тепер буде юридичний без фактичного
Судячи з Указу президента, щойно опублікованого на його сайті, жодних воєнних кроків не буде зроблено.
Мобілізація не передбачається. (Розпорядження накрити повітряним щитом територію - а що, вона і так не накрита?)
Немає наміру щодо розірвання дипломатичних відносин з Москвою. Немає введення візового режиму з РФ. Немає арешту активів країни-агресора, обмеження руху товарів тощо.
На дипломатичному рівні - неясні «консультації» та чергове «інформування». Замість того, щоб вимагати виконання пункту 4 Будапештського меморандуму - зобов'язання США, Британії домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні.
Питання повисає в повітрі - для чого тоді вводять Воєнний стан на 2 місяці?
Без означених вище заходів це має мало сенсу.
Хто боявся війни - можете розслабитися, головний бізнесмен не збирається іти у наступ((
У 14-му році у нас був фактичний стан війни без юридичного. Тепер буде юридичний без фактичного.
Утім, як я раніше писав, введення ВС в історичному та правовому сенсі матиме і позитивні наслідки. Зокрема, введення ВС - це фактично єдиний передбачений Конституцією механізм визнання факту агресії Росії.
Джерело: блог Ігоря Луценка