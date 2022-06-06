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    Думки вголос

    Модель Південної Кореї для України. У чому заковика?

    • Ігор Попов

      Народний депутат 8 скликання

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    Протиповітрна система THAAD надійно закриває корейське небо - Модель Південної Кореї для України. У чому заковика?
    Протиповітрна система THAAD надійно закриває корейське небо
    фото з відкритих джерел

    Гарантом безпеки Південної Кореї виступає США

    У статті у The Washington Post пропонують застосувати в Україні модель Південної Кореї. Там після війни 1950-1953 зафіксували демаркаційну лінію по 38-ій паралелі і з того часу існує дві Кореї.

    Автор не згадує про важливу маленьку деталь, без якої не складається загальна картина. Гарантом безпеки Південної Кореї стали десяток постійних американських військових баз на її території, із контингентом 28 тисяч військовослужбовців, важким озброєнням, десятками сучасних бойових літаків і протиповітряною системою THAAD.

    У 1958-1991 на корейській території була розміщена американська ядерна зброя. На озброєнні південнокорейської армії перебувають ракети Hyumoon 2 з дальністю до 800 км.

    Американська військова присутність дала змогу провести реформи уряду Пак Чон Хі та створити «корейського економічного тигра». До речі, досвід створення потужних чеболів, які виробляли конкурентну на світовому ринку продукцію та працювали за підтримки держави, є цікавим і корисним для поствоєнних планів.

    Джерело: блог Ігора Попова

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    Теги: росія окупанти США зброя Південна Корея війна ядерна зброя Україна окупація #stoprussia
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    Модель Південної Кореї для України. У чому заковика?