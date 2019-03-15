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    Думки вголос

    Терорист, який вбив 49 осіб в Новій Зеландії, чомусь вирішив згадати про Україну

    • Саїд Ісмагілов

      Муфтій Духовного управління мусульман України УММА

    • Розсилка
    Терорист, який вбив 49 осіб в Новій Зеландії, чомусь вирішив згадати про Україну

    Чому терористи згадали зі 195 країн світу, лише п’ять країн, і нашу Україну в тому числі?

    У «маніфесті» терориста, що вбив сьогодні мусульман в мечеті в Новій Зеландії, згадується Україна, і відповідно загрози адресовані, в тому числі, і мусульманам України: 

    «You will find no reprieve, not in Iceland, not in Poland, not in New Zealand, not in Argentina, not in Ukraine» / «Ви не знайдете спокою ні в Ісландії, ні в Польщі, ні в Новій Зеландії, ні в Аргентині, ні в Україні». 

    Через згадування терористами України, на сьогоднішньому джума-намазі прихожани були надзвичайно стурбовані, а дехто взагалі не прийшов на молитву, очікуючи, що теракт може повторитись і в України.

    Перед молитвою до мене підходили чоловіки, та питали чи є в нас якісь заходи безпеки, чи викликали ми поліцію або Національну гвардію для охорони мечеті, чи є напоготові жгути та медикаменти, та що робити, як раптом почнуть нас вбивати? Сьогоднішні події та погрози були настільки неочікуваними, що ми, навіть, не встигли продумати заходи безпеки. 

    Маю надію, що в Україні ніколи такого не станеться, проте дивно, чому терористи згадали зі 195 країн світу, лише п’ять країн, і нашу Україну в тому числі?

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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