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Саід Ісмагілов Військовослужбовець ЗСУ, ексмуфтій Духовного управління мусульман України «Умма»

Ахіллесова п’ята Росії

glavcom.ua
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Мусульмани – ахіллесова п’ята Росії: чому це важливо для України?
фото: depositphotos.com

«Їх гноблять і пригнічують»

Цікаві новини спостерігаються у стані ворогів, щодо ставлення до мусульман. Чи то якесь загострення, чи то Курбан-байрам злякав (а безмежне море мусульман в центрі Москви справляє ще те враження), але в очах РПЦ мусульмани Росії все чіткіше асоціюються як загроза, з якою потрібно щось негайно робити. Здається, намацується ще одна слабка ланка «всенародної єдності», якою Україні треба скористатися.

Спочатку напередодні мусульманського свята Курбан-байрам, під час однієї зі своїх проповідей, схіїгумен Валаамського монастиря Гавриїл заявив, що мусульмани – це ціла армія, яка може вирізати москвичів, якщо мулла дасть на це наказ (спойлер – не дасть, всі мулли колеги схіїгумена по службі). Ця заява викликала чималий резонанс, бо релігійний лідер відкрито заявив, що мусульмани становлять загрозу «Святої Русі».

Російські шовіністи та ісламофоби всіх мастей відразу схопились за цю заяву. А путінські мусульмани почали скаржитись на Гавриїла, врешті повідомляється, що його відсторонили від посади, але я впевнений, що піде на підвищення. А от сьогодні сплив новий документ в якому митрополит Сімферопольський і Кримський Тихон розпорядився провести заходи, спрямовані на те, щоб навернути мусульман півострова у християнство.

Зокрема, у пункті чотири зазначено: «Нехай їхні діти народжуються вже як православні християни, як сини Святої Русі, які готові зі світлою совістю та відкритим серцем захищати землю предків, будучи справжніми росіянами по духу».

Вочевидь, імперської ідеології «Руського міра» недостатньо, що мусульмани з усіх регіонів РФ гинуть у мʼясних штурмах на полях України, їм треба, щоб вони гинули «справжніми росіянами по духу». Висновок – мусульмани Росії не справжні росіяни. Для мене це не новина, там градація така:

  • москвічи 1 сорт;
  • руськіє великих міст 2 сорт;
  • всі інші що вважають себе руськими 3 сорт;
  • не руськіє 4 сорт;
  • населення окупованих територій 5 сорт;
  • іноземці-заробітчани за людей не рахуються.

Ставлення до мусульман у Росії як до людей четвертого сорту мене не дивує, але розробляти документи по цілеспрямованому прозелітизму кримськотатарського народу (ну а кого ще митрополит Сімферопольський і Кримський зібрався робити справжніми росіянами по духу?) це відверта зневага до народу, у тому числі і до муфтіїв і муфтіятів (їх там два) Криму. Я думаю муфтії як завжди утруться, і максимум видадуть якусь ображену заяву, але їх вже поставили до відома – готуйтеся. Той, хто присягає окупанту втрачає все, у тому числі і гідність.

Об них витруть ноги і не один раз. А у здоровому вільному демократичному суспільстві церкви і релігійні організації гуртуються навколо єдності, захисту національних інтересів, гідності, моральності, благочинності, освіті, повазі один до одного, не виношуючи плани з прозелітизму і асиміляції співгромадян інших релігійних поглядів. Діячам РПЦ такі прості цінності не зрозумілі, імперцям надто складно бачити в іншому не ворога і загрозу, а побратима.

Пропоную посилити інформаційну роботу серед мусульман Росії. Я давно кажу – ахіллесова пʼята цієї недоімперії – мусульмани. Їх гноблять і пригнічують, розгойдувати цей човен потрібно саме з мусульман, а на офіційне мусульманське духовенство не зважайте, там під ісламськими накидками погони ФСБ. Наша мета – розвал Росії.

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Джерело
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Теги: росія армія війна мусульмани росіяни

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