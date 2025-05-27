Головна Думки вголос Саїд Ісмагілов
search button user button menu button
Саїд Ісмагілов Військовослужбовець ЗСУ, ексмуфтій Духовного управління мусульман України «Умма»

Чому ніхто, крім України, не витримає такої війни

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зараз все вирішують дрони, арта і піхота
фото: depositphotos.com

Єдина реальна військова сила західної цивілізації – це ЗСУ

За останні три дні Росія випустила по нас 995 дронів та ракет. Це не рахуючи роботу арти, мінометів, танків та іншого вогню і свинцю, що сиплеться на нас по всій довжелезній лінії фронту. Давайте відверто, будь-яка країна не витримала б такого концентрованого удару. Але не Україна, ми не лише витримали, але і насипаємо у відповідь.

Без пафосу, ми – найсильніша армія у світі. Так, у нас немає стільки зброї, як у деяких інших країн, але лише ми здатні роками відбиватись у сучасній війні від трьох країн, що мають ядерний арсенал. Я маю на увазі Росію, Північну Корею та Китай. Одні частково (як корейці), а інші непублічно (як китайці), присутні на нашому театрі бойових дій.

У рацію росіяни називають їх словом «союзники». Додайте, ще одного союзника Росії – Іран, що близький до створення ядерної зброї, і можна приблизно собі уявити, яка тьма суне на нас. Даю 100% – ніяка інша армія світу не протрималась би в такій війні.

Стосовно фактора зброї. Як показує досвід подій ХХІ століття, зброя хоч і важливий, але не вирішальний фактор сучасної війни. Набагато важливішим є люди, що тримають цю зброю. Ми бачили, як війська кидають зброю і втікають (Афганістан). Ми бачили як країни не наважуються її застосовувати, бо немає характеру і рішучості (європейські країни, що «героїчно не провокують» російські ракети та Шахеди, які залітають на їх територію).

До того ж війна змінилася докорінно, і зараз все вирішують дрони, арта і піхота. Своєю чергою бронетехніка, літаки та кораблі стали великим тягарем, бо вони надто великі і вразливі для дронів, що стало великою проблемою для їх захисту. Тому наші морські дрони топлять російський Чорноморський флот і збивають російські літаки, а наші повітряні дрони заганяють їх танки в ліси та глухі ангари.

На цьому фоні повною дурістю виглядають заяви молдовської політикині Вікторії Фуртуне забрати в України Буджак. Якби вона бачила очі хлопців, що місяцями під шквалом вогню тримають оборону посадки довжиною у два кілометри, вона б приблизно здогадалась, що вони зроблять з тими, хто вирішить забрати цілий регіон.

Не жартуйте з тими, хто кожного дня вранці вітається зі смертю, а ввечері засинає не дуже розраховуючи прокинутись. Цим людям ваш політичний популізм не заходить від слова зовсім. Всі європейські країни разом не здатні зібрати на миротворчу місію в Україну всього-на-всього 20 тисяч солдатів!

А тепер уявіть скільки б годин протрималась кожна окрема країна під такими ударами російської армії. Та що там європейські країни, коли США у зіткненні з єменськими хуситами втрачає з авіаносця Гарі Трумен декілька літаків, і після цього укладає ганебну угоду, що хусити не чіпатимуть американські суди. Хусити з Ємену ледь не вражають американський авіаносець! Захід не спроможний воювати – це факт. Єдина реальна військова сила західної цивілізації – це ЗСУ.

І наостанок про гідність. Нам всім треба усвідомити, що ніхто у світі більше не має права нам хамити і погрожувати. На всіх рівнях ми маємо навчитись розмовляти з будь-ким з позиції власної гідності, що натякає на нашу силу. Ви ще не помітили, але пісочний годинник перевернувся, почалась нова епоха, тепер ми – гідність, гордість і мужність європейського світу. Війна триває, будьте сильними і мужніми.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія танки авіаносець Україна Афганістан Китай війна армія популізм зброя росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Путіна лишилося останнє вікно можливостей, яке зачиниться вже сьогодні
У Путіна лишилося останнє вікно можливостей, яке зачиниться вже сьогодні
9 травня, 07:07
РФ з початку року втратила в Україні 22353 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 30 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
30 квiтня, 07:55
Трамп стверджує, що в переговорах щодо врегулювання російсько-української війни США ближчі з однією зі сторін
Трамп розповів, як просуваються переговори з Україною та Росією
4 травня, 17:36
За словами Келлога, створення демілітаризованої зони передбачає відведення військ з обох сторін на 15 км від лінії розмежування
Замороження та демілітаризація: Келлог розповів, на які умови миру готова Україна
7 травня, 08:34
Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять полеглих у Другій світовій війні
Президент і перша леді вшанували пам’ять полеглих у Другій світовій війні (фото)
8 травня, 14:59
Посол Росії в Польщі Сергій Андрєєв поклав квіти до Меморіалу радянським солдатам у Варшаві
Посол РФ у Польщі поклав квіти до пам’ятника радянським військовим під вигуки «терористи»
9 травня, 17:56
Москва зробила революцію у використанні безпілотників, що мало руйнівні наслідки не тільки на полі бою, а й у містах
Росія «стирає» перевагу України в дронах: тривожний прогноз від FT
11 травня, 15:49
Ландсберґіс назвав основні підсумки прогресу «коаліції охочих»
Коаліція охочих, охочих до чого? Литовський політик написав нищівну статтю про європейських союзників України
18 травня, 09:50
Прощання з окупантом відбулося сьогодні, 22 травня
ЗСУ ліквідували кандидата у майстри спорту з лижних перегонів
22 травня, 16:38

Саїд Ісмагілов

Чому ніхто, крім України, не витримає такої війни
Чому ніхто, крім України, не витримає такої війни
Росіянине, що ти розраховуєш за це отримати?
Росіянине, що ти розраховуєш за це отримати?
Як мусульмани України мають ставитися до карантинних заходів
Як мусульмани України мають ставитися до карантинних заходів
Терорист, який вбив 49 осіб в Новій Зеландії, чомусь вирішив згадати про Україну
Терорист, який вбив 49 осіб в Новій Зеландії, чомусь вирішив згадати про Україну
Мусульмани України вітають православних християн з отриманням Томосу
Мусульмани України вітають православних християн з отриманням Томосу
Пояснення стосовно особливостей поховання Аміни Окуєвої
Пояснення стосовно особливостей поховання Аміни Окуєвої

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
303K
Координаційний штаб пояснив, чому з полону повернувся військовий, який зрадив Україну
228K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 травня: ситуація на фронті
86K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 травня 2025
27K
Кремль запанікував після зняття обмежень на використання далекобійної зброї Україною
18K
Соціолог назвав двох лідерів, яким найбільше довіряють українці
17K
Речник МЗС України розповів, коли відбудуться наступні переговори з Росією

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua