Росія воює без правил. Чому Україна досі змушена їх дотримуватися?

НПЗ у Москві після збиттях всіх засобів ураження

Чому Україна не може воювати з Росією дзеркально

Військові часто обговорюють, чому ми дзеркально не бʼємо у відповідь по російських цивільних обʼєктах? По локомотивах потягів, щоб росіяни так як ми, годинами сиділи у полі. І це не поле в Полтавській області, а якесь болото в Карелії, де вони будуть чекати на евакуацію, якщо вона взагалі буде.

Згоріла наша Академія наук? Чому б не спалити їх Академію наук? Бʼють по Столичному ринку в Києві? Зовсім не важко знайти на карті Черкізовський ринок у Москві, і спалити його до самих пацюків у колекторах.

Хлопці гостріше сприймають удари по жінках і дітях, ніж удари по самих собі – до цього ми тут давно звикли.

Доводиться пояснювати, що ми не в рівних з нашим ворогом умовах, від нас досі вимагають дотримуватись правил і конвенцій.

Якщо ми будемо отак бити по їх цивільних обʼєктах, нам наші західні партнери не дадуть ані зброї, ані грошей, ані розвідувальних даних, а усілякі Альтернативи для Німеччини ще дадуть позови до європейських судів, звинувачуючи Сили оборони України в злочинах проти цивільного населення.

І повірте, вони нас посадять. Вони «не помітять» цілі міста спалені росіянами, а от наші дії вони помітять і засудять.

Європа чи то за інерцією, чи то за дурістю мислить старими міжнародними правилами і цінностями, які були анульовані Росією 24 лютого 2022 року.

Там досі думають, що в ХХІ столітті будуть воювати за правилами і конвенціями.

Я бачив як наш ворог вбиває своїх же – на лінії бойового зіткнення вивели з укриття свого і обнулили чергою з автомата. Навіть труп не прибрали, а кинули гнити там де і вбили.

Тож уявіть, що вони будуть робити з нами. Ви очікуєте зазирнути їм в очі і побачити людяність? Там пʼяні очі жорстоких вбивць, пихатих імперців, жадібних грабіжників.

Людяності до себе ви там не побачите.

На відміну від європейців, наш ворог цинічний і прагматичний, у росіян немає ніяких правил, а шляхетність, гідність і людяність – це виправдання для слабаків.

Ми відбиваємось від каліброваного зла, від еталонної ницості, від дистильованої аморальності.

Та що там казати, якщо їх релігійні лідери в єдиному пориві навипередки вислуговуються перед владою, а не перед Богом, і благословляють усі злочини свого державного режиму.

Жоден їх релігійний очільник не засудив знищення українців. Жоден!

У росіян немає віри, окрім культу влади, якій вони вклоняються, їй служать, її бояться, її обожнюють. Бо віра це в першу чергу про цінності.

А які в них цінності? Вбити щоб пограбувати іншого? Це цінно лише у некрофагів.

Мені вас шкода, якщо ви після пʼяти років побаченого, ще маєте ілюзії щодо примирення з ними.

Ні, зупинити їх можна лише зброєю, іншої мови вони не розуміють.