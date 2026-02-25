Головна Думки вголос Саід Ісмагілов
search button user button menu button
Саід Ісмагілов Військовослужбовець ЗСУ, ексмуфтій Духовного управління мусульман України «Умма»

Україна перевернула шахову дошку

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Ми були готові загинути, але не здатися

Україна перевернула шахову дошку. Великі шахові фігури розлетілися по кутках, і тепер ніхто не знає, що з нами робити, бо незважаючи на всі зусилля, ми відчайдушно продовжуємо спротив. По всіх розкладах ми мали впасти в лютому 2022 року. Якби на полях баталій грала математика, то у нас - без шансів. Але в той день на полях битв від Гостомеля і Бородянки до Миколаєва і Одеси були люди, і це були українці, ми вперто не хотіли рахувати скільки броні у росіян, а скільки у нас, скільки живої сили у них, а скільки у нас, яка економічна потуга в них, а яка економіка в нас. Ми згуртувались бити, а не рахувати. Ми були готові загинути тут і зараз, але не пустити ворога далі. Такої самопожертви від нас ніхто не очікував. За всіма розрахунками ми мали впасти за декілька днів. Світ з нами попрощався як з померлими, і десь так воно і мало бути. Але українці в черговий раз зломали шахову партію, це і був той самий Чорний лебедь, якого не очікували ані на Заході, ані на Сході.

Я памʼятаю зачинені ролети іноземних посольств у Києві, до яких мене раніше любʼязно запрошували, диппредставництва були порожні, вони виїхали незадовго до того ранку.

В Бучі біля військомату і біля штабу тероборони зібралися сотні чоловіків і жінок, того ранку ми просили видати нам зброю, і дати наказ де і як захищати. Вже декілька годин поруч у Гостомелі тривав бій, ми чули стрелкотню і вибухи так близько, ніби бій тривав у сусідньому кварталі. Ми не питали який у нас буде статус, скільки нам будуть сплачувати, які будуть пільги, привелеї і нагороди. Ми вимагали дати нам зброю, набої і наказ де зайняти позиції. Офіцер спитав хто з нас військовозобовʼязаний і має бойовий досвід, або служив строкову службу в армії. Лише невелика групка з натовпу підподали під цю категорію, і їх завели до будівлі військомату, всім іншим наказали чекати. Ми чекали до ночі тривожно вслуховуючись у бій, що тривав неподалік. Ввечері нам сказали не чекати і розходитись по домівках, натовп обурливо забурчав. Так-так, я памʼятаю, коли українці штурмували військомати, щоб захищати Україну, а не втікали від мобілізації.

Ворог кинув все, що мав проти нас, навіть балистичні ракети середньої дальності. Вони застосовували по нас фосфор під Лисичанськом і на Херсонщині, я памʼятаю ті ночі, коли все палало у повітрі і рясно сипалось на нас. Ворог застосовував хімічні боєприпаси, і я памʼятаю евакуації поранених з хімічними опіками дихальних шляхів і обличчя. Мені тоді видали протигаз, і я міркував, чи встигну я його натягнути, бо коли навколо все горить, фіг зрозумієш, то горить пластик у будинку, чи вже хімічна атака. Залишилась не застосованою лише ядерка, але були дні, коли нас попереджали, що є ймовірність її застосування. Ми з хлопцями сміялись і казали, що це легка смерть, бо згориш миттєво і не будеш страждати від болю. Божевільні? Подивиться на себе, ми країна божевільних відчайдухів, що кинула виклик усьому світу, що показала як треба любити свій народ і батьківщину, за що варто жити і варто битись. Я багато думав, чи були б українці такими відчайдушними, якби з нами не було отих голодоморів, масових знищень, депортацій, червоного і сталінського терору, навіть заборони просто бути українцями? Все ж таки дається взнаки філософська освіта, коли сидиш і вслухаєшся у повітря: вихід/прихід, постіл/вибух, багато чого приходить на думку. На нашому місці не вистояв би ніхто, жоден з наших сусідів не втримався би. Але не ми, бо ми точно знаємо, яка доля нас очікує від російського окупанта. Як це не дивно, але вони загартували нас століттями геноцидів. Та вони і не приховують, вони показали усьому світу, що російські кати робитимуть з нами під їх владою. Тому боротьба і спротив, це єдина можливість вижити, іншої немає, зрозумійте, нас не помилують і не пробачать за те, що ми стріляли в їх танки, а не вітали квітами. Лють і ненависть до нас кипить в їх чорних душах, тому вони закатовують і розстрілюють неозброєних полонених, вони не вагаючись бомблять міста, розраховуючи що ми замерзнемо і будемо голодувати.                 

Все це нас загартувало, ми зараз найсильніша і найдосвідченіша армія світу. Ми відверто сміємось, коли розповідають про «гарантії безпеки» для України. Серйозно? Десять українських дронщиків (як колишній ББпСник я знаю, що це три екіпажи), на навчаннях розбивають бригаду НАТО. Імітаційні навчання показали, що це ми можемо давати «гарантії безпеки», а не країни, що відверто не готові, бояться і не хочуть воювати. Які гарантії безпеки можуть дати ті, хто бояться збивати літаючі мопеди в своєму повітряному просторі? Які гарантії безпеки могуть дати Сполучені Штати, що втікаючи втрачають літаки усією своєю авіаносною групою від йеменських хусітів? Ви серйозно? Да ви під Вовчанськом або Покровськом не протримаєтесь і декількох днів. Які гарантії безпеки ви можете дати хлопцям і дівчатам, що вже пʼятий рік тут вгризлися в рідну землю і щоночі минусують сотні штурмовиків? Це ми єдина ваша гарантія безпеки.

Не будучи здатними нас здолати на землі, ворог хоче нас купити у жадібних колишніх союзників. Кількість трильйонів запропонованих родичам Трампа росте як на дріжджах, так ніби кріпаків продають. Ми вже не встигаємо відслідковувати скільки ж обіцяють за Україну, чи то дванадцять трильйонів, чи то чотирнадцять. Але все це не має жодного значення, бо не можливо продати тих, хто не продається. Українська гідність не продається! Українці не продаються! Ми століттями занадто багато крові віддали за право бути українцями, щоб якісь віткофи-кушнери-трампи нас продавали. Напишіть там на стінах бальної зали Білого Дому «Україна не продається!», щоб на століття закарбувалось.

Ось так і увійшли в пʼятий рік повномасштабної війни.

Скажу як у перший день: Зберігаємо спокій і чистимо кулемет. Ми приречені на перемогу.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна українці армія військомат спротив

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 23 лютого
Лінія фронту станом на 23 лютого 2026. Зведення Генштабу
23 лютого, 22:15
Сергій Кулибишев: «У кожному з цих героїв є частинка мене»
«Ховаючи колишню». Інтерв'ю з режисером, що створив серіал-сенсацію
22 лютого, 16:00
Генштаб підтвердив ураження низки пунктів управління, складів та районів зосередження окупантів
Генштаб підтвердив ураження низки пунктів управління, складів та районів зосередження окупантів
20 лютого, 13:42
На Олександрівському та Гуляйпільському напрямках ситуація залишається динамічною
Сили оборони зменшили «сіру зону» на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках
18 лютого, 18:04
Сирський зазначає, що оперативна обстановка на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках залишається складною
Ворог не полишає намірів прорвати оборону ЗСУ на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках – Сирський
16 лютого, 18:46
Нині триває 1454-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 16 лютого 2026 року
16 лютого, 08:31
Ще до оголошення офіційних результатів виборів Янукович дав інтерв'ю Першому каналу російського телебачення
7 лютого 2010 року. Вибори, які Україна програла
7 лютого, 12:45
Ворог переважно застосовував проти захисників України газові гранати типу К-51 та РГ-ВО
Скільки разів РФ застосовувала хімічну зброю у війні проти України: нові дані Генштабу
4 лютого, 09:33
В Україні стає популярним тренд на тверезість
В Україні з'явився новий світовий тренд на тверезість: деталі
3 лютого, 15:23

Саід Ісмагілов

Україна перевернула шахову дошку
Україна перевернула шахову дошку
Ахіллесова п’ята Росії
Ахіллесова п’ята Росії
Чому ніхто, крім України, не витримає такої війни
Чому ніхто, крім України, не витримає такої війни
Росіянине, що ти розраховуєш за це отримати?
Росіянине, що ти розраховуєш за це отримати?
Як мусульмани України мають ставитися до карантинних заходів
Як мусульмани України мають ставитися до карантинних заходів
Терорист, який вбив 49 осіб в Новій Зеландії, чомусь вирішив згадати про Україну
Терорист, який вбив 49 осіб в Новій Зеландії, чомусь вирішив згадати про Україну

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
Вчора, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua