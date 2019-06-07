Якщо президент думає, що на окупованому Донбасі щось відбувається без відома Кремля, то це катастрофа

Іванна Климпуш-Цинцадзе Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Іванна Климпуш-Цинцадзе

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський

Зеленський має бути свідомим небезпек, на які він наражає державу

Хочу вірити, що сталася неймовірно прикра помилка.

Бо, якщо президент вважає, що на окупованих територіях Сходу України щось може відбуватися без відома Кремля, то це катастрофа. Ще більший жах полягає в тому, що РФ у заяві президента виглядає мало не стабілізуючою стороною. Це те, що хоче чути Путін.

Ось де треба негайне службове розслідування, якщо хтось наважився порадити сказати таке президентові.

Пояснення Глави держави мають бути швидкими і вичерпними, інакше це капітуляція, яку суспільство не сприйме. Президент має бути свідомим небезпек, на які він наражає державу.

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