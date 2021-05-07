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    Думки вголос

    Україною керують російські агенти?

    Уперше за багато років Україну не запросять на саміт НАТО - Україною керують російські агенти?
    Уперше за багато років Україну не запросять на саміт НАТО

    Про ПДЧ на найближчий час можна забути

    Після того, як Україна отримала статус особливого партнера НАТО, напрацьованого попередньою владою, відбувається щось немислиме. Очікувано, Альянс бачить усе, що робить Зеленський і його оточення.

    Позавчора відбулася Північноатлантична рада.

    Єдиний хороший результат – до України надішлють Групу з протидії гібридним загрозам.

    Уперше за багато років Україну НЕ запросять на саміт НАТО, хоч ми беремо участь у кількох важливих операціях Альянсу.

    Про ПДЧ на найближчий час можна забути. Це наслідок відвертого саботажу євроатлантичної інтеграції найвищим керівництвом держави. Зокрема, в МЗС цим напрямком не займається ніхто.

    Інституційну пам`ять на всіх рівнях зруйновано, як і за Януковича. Усе за радянською методичкою для підривної роботи агентів Кремля в ЦРУ за 1944 рік: «…упразднять институт передачи знаний, смену личного состава проводить в кратчайшие строки, максимально исключить время на ввод в курс работы».

    Тепер Зеленський зможе із упевненою міною сказати народу: «Я ж казав, я не ходжу в гості туди, де мене не чекають». Він зробив для цього все можливе.

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    Теги: НАТО саміт Україна
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