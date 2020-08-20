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    Думки вголос

    Українці готуються до святкування Дня Незалежності, а влада в цей час здає суверенітет?

    • Іванна Климпуш-Цинцадзе

      Народний депутат

    • Розсилка
    Президент України Володимир Зеленський під час перебування на лінії фронту - Українці готуються до святкування Дня Незалежності, а влада в цей час здає суверенітет?
    Президент України Володимир Зеленський під час перебування на лінії фронту

    Вимагаю у влади оприлюднити деталі перемовин!

    Як народна депутатка України, звертаюся до Президента Зеленського Володимир Зеленський з вимогою підтвердити або спростувати автентичність документів, які пропонує Росія ухвалити за підсумками засідання Трьохсторонньої контактної групи, на зустрічі зовнішньополітичних радників Нормандської четвірки, що запланована на 28 серпня, а також підтвердити чи спростувати згоду голови української делегації Л.Кравчука звернутися до парламенту, аби він підтримав запропоновані росіянами умови.

    Відповідно до оприлюднених ЗМІ документів, Україна бере на себе зобов’язання скасувати постанову, яка не дозволяє зараз проводити місцеві вибори на окупованих територіях. Крім того, нав’язані Росією умови, на які ніби-то погоджується голова української делегації Кравчук, передбачають надання ОРДЛО так званого «особливого статусу» на постійній основі, подальше відведення української армії в тил та запровадження так званого «прямого діалогу» між українською владою та керованими з Москви терористами.

    Виконання бодай одного пункту із вказаних вимог стане початком знищення суверенітету України. Особливо цинічним виглядає процес здачі українського суверенітету у дні, коли Україна відзначає 29 річницю української незалежності.

    Вимагаю у влади оприлюднити деталі перемовин, які ведуться українською делегацією, а також інструкції/директиви, якими керується голова делегації Кравчук, який, вочевидь, відповідно до своїх повноважень, відображає офіційну позицію діючого Президента Зеленського.

     Читайте також: Як Росія тероризує Кравчука та Україну. Оприлюднено документи

    Джерело: блог Іванни Климпуш-Цинцадзе

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Росія Донбас вибори війна ОРДЛО українці Володимир Зеленський Україна влада суверенітет
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