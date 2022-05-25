Росія знову збирається морити голодом людей

Питання морської деблокади України критичне

Цьогоріч у Давосі надзвичайно багато уваги приділяється геополітиці та безпеці, хоча форум економічний.

Нарешті всі відчули, чому безпекова складова впливає на вільну економіку.

Багато уваги прикуто до теми продовольчої безпеки, до потенційної продовольчої кризи, яка в деяких регіонах Африки може перерости в голод. Важливо донести, що це відбувається не через те, що хтось наклав на Росію санкції, а через те, що Росія почала і продовжує загарбницьку війну, заблокувавши всі наші порти, через що ми не можемо вивезти понад 22 мільйони тонн готової до експорту пшениці.

Тому питання морської деблокади України критичне, воно має об’єднати наших друзів у рішучості не дати Росії морити голодом людей у 21 столітті.

Тут працює велика українська делегація, яка взаємодіє з різними аудиторіями і доносить цю істину. Бо дуже важливо втримати єдність Заходу і швидкість надання нам допомоги, відданість цій допомозі.

На жаль, це не є очевидним для багатьох. Спілкувалися з політиками, які кажуть, що західним суспільствам бракує розуміння наслідків цієї війни для себе, і коли вона відіб’ється економічно на кожному, то надавати допомогу буде важче. Тому маємо бути готовими подвоювати нашу роботу за кордоном.

Наразі ж тішить, що дивні і заяви пана Кісінджера не знаходять розуміння.

Натомість приємно було почути великі і сильні голоси на нашу підтримку. Анджей Дуда чітко пояснив, що примушувати українців до поступок – марна справа, нам треба допомогти битися і перемогти, бо ми продовжуватимемо битися.

Джерело: блог Іванни Климпуш-Цинцадзе

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