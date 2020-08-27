Байден пообіцяв Україні смертоносну зброю. Чи є причини для радості?

Микола Капітоненко Експерт Міжнародного центру перспективних досліджен

Микола Капітоненко

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Кандидат на пост президента США Джозеф Байден Фото: Reuters

Чи можемо ми сподіватися на збільшення американської допомоги, і як зміниться політика США по відношенню до України

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден пообіцяв Україні смертоносну зброю у разі своєї перемоги на президентських виборах. Таку заяву американський політик зробив з нагоди святкування Дня Незалежності України. Крім того, Байден заявив, що у разі перемоги він дасть зрозуміти Кремлю, що ті повинні закінчити свою агресію та окупацію України.

По-перше, звичайно, Байден зможе це зробити, тому що вся зовнішня політика в США знаходиться в руках президента. Від нього залежить обсяг допомоги, який виділяється різним країнам, загальна політика і багато іншого. Тобто, тут можна, як заблокувати позицією президента все, що завгодно, як це робив Барак Обама, так і навпаки, сформулювати і самостійно реалізувати політику стосовно будь-якої країни.

По-друге, я думаю, що, судячи з риторики, яку використовував Байден, вона досить поверхнева, це знайомі «заклинання» на тему України. Можливо, питання України для нього не зовсім пріоритетне, тому що він відбувається загальними фразами. Незалежність України, агресія Росії, американська допомога тощо - це слова, які ми чуємо протягом усієї адміністрації що Обами, що Трампа.

По-третє, я думаю, що політика Байдена щодо України буде нагадувати політику, яку реалізує Трамп. Адже він нічого нового не сказав, Трамп теж прийняв рішення про постачання в Україну озброєння, тої самої летальної зброї, яку ми просили: Джавелін, снайперські гвинтівки та інше.

І у Байдена буде можливість або залишити це на поточному рівні, або збільшити обсяг допомоги, але принципово це не змінить політику США відносно України. Вона вже відбулася, вона послідовна, вона виходить, в першу чергу, з американських інтересів. І тут сюрпризів чекати не варто, хто б не переміг на президентських виборах.

Росіяни в цьому випадку будуть реагувати на практичні кроки, а не риторику. Вони розуміють, що є різниця, між заявами кандидата в президенти, і реальними рішеннями того, хто переміг. Якщо Байден стане президентом, і збільшить обсяги допомоги, наприклад, з 500 млн доларів на сьогодні, до мільярда або півтора, тоді у них будуть підстави для реакції.

Джерело: Апостроф

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