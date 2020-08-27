У Сирії російські військові протаранили американський автомобіль



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Американські військові хоча і зазнали поранень, проте вони поїхали з місця події, аби «запобігти ескалації»

Серед американців щонайменше четверо поранених

На північному сході Сирії зіткнулися транспортні засоби військ Росії та міжнародної коаліції на чолі із США.

Як ідеться в заяві речника Ради національної безпеки США Джона Уліота, зіткнення сталося вранці 26 серпня біля сирійського міста Дерік.

«Сили коаліції здійснювали черговий патруль, коли їх протаранили росіяни», - поінформував речник.

Зазначається, що американські військові зазнали поранень, проте вони поїхали з місця події, аби «запобігти ескалації».

Перед заявою Уліота американське видання Politico з посиланням на джерела повідомило, що внаслідок зіткнення постраждали щонайменше четверо американських військовослужбовців: у них виявили ознаки легкого струсу мозку.

«Аби запобігти ескалації ситуації, патруль коаліції покинув район. Подібні ризиковані та непрофесійні дії є порушенням протоколів із деескалації, які США й Росія ухвалили в грудні 2019 року», — зазначив речник американського Радбезу.

A longer video of the confrontation. US forces appear to be blocking a road and then attempt to block the path of the Russian patrol when they drive through the field. An American MaxxPro MRAP appears to collide with a Russian Typhoon-K MRAP. 319/https://t.co/iCliZSYVY9 pic.twitter.com/xZTtN6l0Ib — Rob Lee (@RALee85) August 26, 2020

У міністерстві оборони США додали, що керівник Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі обговорив ситуацію із російським візаві Валерієм Герасимовим.

Ймовірне відео інциденту виклали в російському Telegram-каналі «Военкоры Русской Весны». Там написали, що російські та американські транспортні засоби брали участь у «міжнародних армійських іграх». На відео видно, що американський бронеавтомобіль притісняли російські БТР і вертоліт.

До відома, у Сирії, передусім на північному сході країни, перебуває близько 500 американських військових. Вони разом із опозиційними «Сирійськими демократичними силами» здійснюють патрулювання місцевості й борються проти Ісламської держави в країні.

Президент США Дональд Трамп неодноразово намагався зменшити американський військовий контингент у Сирії, але натрапляв на опір як своїх політичних союзників-республіканців, так і опозиції.