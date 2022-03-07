Що чекає на Росію в найближчому майбутньому

Росію чекає глибока рецесія та падіння до рівня «пізнього» Радянського Союзу

Я будь-які аналогії вважаю дуже умовними, але дуже схоже, що зараз Росія стрімко перетворюється на КНДР. Ключові моменти – це ізоляція, причому багато в чому власними руками режиму, а також дуже поганий стан економіки у найближчій перспективі.

Що ж до ймовірності зміни режиму в Росії, то, як мені здається, звичний нам світ не тільки в плані картинки зруйнований, а й у плані будь-яких уявлень та прогнозів. Тобто світ зовсім не такий, яким він був ще тиждень тому. Тому тут дуже складно щось пророкувати.

Я думаю, що Росія у будь-якому разі програє, але якщо вона програє швидко і для всіх очевидно, то в такому разі зміна режиму неминуча. Якщо ж влада зможе щось продати як перемогу (а програватиме від цього РФ буде тільки в майбутньому), то тоді режим встоїть разом із Путіним.

Якщо Путіна замінять на якогось іншого президента, то не факт, що характер режиму зміниться. Тим не менш, режим стає вкрай залежним від війни. Тому політична стабільність Росії значно зменшилася.

На росіян чекає глибока рецесія. Тільки відключення SWIFTa коштуватиме російській економіці кількох відсотків зростання ВВП, а у першому кварталі падіння може сягати двох десятків відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року. Відключення від ринків призведе до того, що неконкурентними стають цілі галузі економіки.

Країна виявляється відключеною від будь-якого прогресу, враховуючи більш довгострокові перспективи. До голоду я не думаю, що дійде, але щось схоже на пізній Радянський Союз цілком можливо.





Джерело: Апостроф

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