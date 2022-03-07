  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Микола Капітоненко
рус
    Думки вголос

    Що чекає на Росію в найближчому майбутньому

    • Микола Капітоненко

      Експерт Міжнародного центру перспективних досліджен

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Росія у будь-якому разі програє... - Що чекає на Росію в найближчому майбутньому
    Росія у будь-якому разі програє...

    Росію чекає глибока рецесія та падіння до рівня «пізнього» Радянського Союзу

    Я будь-які аналогії вважаю дуже умовними, але дуже схоже, що зараз Росія стрімко перетворюється на КНДР. Ключові моменти – це ізоляція, причому багато в чому власними руками режиму, а також дуже поганий стан економіки у найближчій перспективі.

    Що ж до ймовірності зміни режиму в Росії, то, як мені здається, звичний нам світ не тільки в плані картинки зруйнований, а й у плані будь-яких уявлень та прогнозів. Тобто світ зовсім не такий, яким він був ще тиждень тому. Тому тут дуже складно щось пророкувати.

    Я думаю, що Росія у будь-якому разі програє, але якщо вона програє швидко і для всіх очевидно, то в такому разі зміна режиму неминуча. Якщо ж влада зможе щось продати як перемогу (а програватиме від цього РФ буде тільки в майбутньому), то тоді режим встоїть разом із Путіним.

    Якщо Путіна замінять на якогось іншого президента, то не факт, що характер режиму зміниться. Тим не менш, режим стає вкрай залежним від війни. Тому політична стабільність Росії значно зменшилася.

    На росіян чекає глибока рецесія. Тільки відключення SWIFTa коштуватиме російській економіці кількох відсотків зростання ВВП, а у першому кварталі падіння може сягати двох десятків відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року. Відключення від ринків призведе до того, що неконкурентними стають цілі галузі економіки.

    Країна виявляється відключеною від будь-якого прогресу, враховуючи більш довгострокові перспективи. До голоду я не думаю, що дійде, але щось схоже на пізній Радянський Союз цілком можливо.


    Джерело: Апостроф

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія санкції війна путінський режим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Валерій Пекар
    Валерій Пекар

    Бізнесмен

    Сергій Тихий
    Сергій Тихий

    Журналіст

    Віктор Шлінчак
    Віктор Шлінчак

    Керівник проекту «Главком»

    Отар Довженко
    Отар Довженко

    Журналіст

    Аркадій Бабченко
    Аркадій Бабченко

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Що чекає на Росію в найближчому майбутньому