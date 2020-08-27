Трамп запропонував Байдену пройти тест на наркотики перед дебатами



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Трамп заявив, що помітив раптове поліпшення результатів Байдена на дебатах демократів

Американський президент не навів жодних доказів, що Байден приймає наркотики

Президент США Дональд Трамп закликав свого суперника на президентських виборах Джо Байдена пройти тест на наркотики перед дебатами.

В інтерв'ю Washington Examiner Трамп заявив, що помітив раптове поліпшення результатів Байдена на дебатах демократів.

Він не навів жодних доказів того, що його суперник може приймати наркотики, тільки сказав: «Я непогано розбираюся в цьому».

Також Трамп сказав, що Байден «навіть не був послідовним» під час деяких з 11 дебатів у прямому ефірі під час праймеріз демократів.

«Я не знаю, як він (Байден - ред.) міг бути настільки некомпетентним в своїх виступах на дебатах, а потім раптово виступити проти Берні (Сандерса - ред.). Не те, щоб він був Уїнстоном Черчиллем, тому що він ним не був, це були нормальні, нудні дебати … Знаєте, нічого дивного не відбулося. І ми збираємося провести тест на наркотики, тому що немає ніякого способу - ви не можете цього зробити», - зазначив президент США.

Трамп назвав дебати «боєм за приз, який нічим не відрізняється від боїв гладіаторів, за винятком того, що ми повинні використовувати наш мозок і рот».

Як повідомлялося, вибори президента США відбудуться 3 листопада.

Перед цим Трамп і Байден тричі зустрінуться на дебатах: в Клівленді 29 вересня, в Майамі 15 жовтня і Нешвіллі 22 жовтня.

Нагадаємо, що в 2019 році кандидати в президенти України Володимир Зеленський та Петро Порошенко також здавали аналізи на наркотики і алкоголь.

До відома, Клінтон дала Байдену пораду для перемоги на виборах президента США.