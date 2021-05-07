Росія готує провокацію в Азовському морі для шантажу України

Для Путіна дуже важливо, щоб Україна не мала можливості експортувати метал і зерно через порти Азовського моря

Для Путіна дуже важливо, щоб Україна не мала можливості експортувати метал і зерно через порти Азовського моря

Перекидання Росією додаткових сил в Азовське море, в тому числі з Каспію, є прямою загрозою для України. Москва прагне не тільки заблокувати проходження українських кораблів через українську частину Азовського моря, а й створити умови за яких робота портів в Україні стане неможливою.

Можна сказати, що це та програма мінімум, яку в Кремлі запланували, поки Росія, як вважають у Путіна, не взяла під свій контроль території Півдня і Сходу України.

Дуже схоже на те, що в Москві вирішили економічно знищити Українську державу і там готуються до того, щоб крок за кроком заблокувати роботу Одеського, Херсонського, Миколаївського, Бердянського і Маріупольського портів.

А оскільки блокада українських портів без блокади українських територіальних вод є неможливою, кремлівці готуються розвернути цю блокаду.

Для Путіна дуже важливо, щоб Україна не мала можливості експортувати метал і зерно через порти Азовського моря. А разом з тим, що в разі добудови «Північного потоку-2» Росія готується до припинення транзиту свого газу до Європи через Україну, усе це може дуже дошкульно вдарити по українській економіці.

Російська Федерація хоче поставити Україну на коліна, щоб потім диктувати їй свої умови.

За такої критичної ситуації, Україна б мала піднімати питання незаконного блокування Азовського моря Росією в ООН. І одночасно звернутися до Сполучених Штатів, Великої Британії, Канади та інших наших західних союзників з проханням підтримати українську вимогу ввести нові санкції проти Російської Федерації через її протиправні дії на Азовському морі.

Після окупації в 2014 році українського Криму, Росія почала вести себе все більше нахабно й на інших територіях України. І Москва продовжує пресингувати на всіх можливих напрямках.

Тому «азовське питання» потрібно розглядати в комплексі деокупації Криму і Донбасу.

А якщо Путін не відступиться від України, припиняти російський експорт газу і нафти до Європи. Адже ці газонафтові долари є основним спонсором агресії РФ щодо України.

А поки що США і ЄС цілком могли б ввести санкції щодо російських портів в Азовському морі. Які мали тривати доти, поки Москва не припинить блокування вільного судноплавства для українських суден.

Не можна виключати, що Кремль навмисне нагнітає ситуацію на Азовському морі, щоб потім спробувати обміняти зняття блокади на відновлення постачання дніпровської води до окупованого Криму.

Росія шантажистська держава, тому від неї можна чекати чого завгодно. Проте усі її протизаконні дії мають присікатися, а міжнародна громадськість мусить на них відповідно реагувати.

Джерело: блог Віктора Каспрука

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