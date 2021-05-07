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    Держсекретар США вказав на неприпустимість російського імпорту електроенергії – ексглава СБУ

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    Держсекретар США вказав на неприпустимість російського імпорту електроенергії – ексглава СБУ

    Тимчасова слідча комісія парламенту передала американській стороні матеріали про корупційні схеми керівництва НКРЕКП

    Члени делегації США під час візиту в України вказували на недопустимість просування російського імпорту електроенергію з боку державних органів влади, зокрема НКРЕКП.

    Про це заявив ексголова СБУ, народний депутат Валентин Наливайченко.

    «Питання, яке сьогодні було чітко озвучено державним секретарем і членами його делегації, – це енергетика, співробітництво в енергетиці. Але спочатку чітко було зазначено: приберіть російський лобізм під назвою Тарасюк, НКРЕКП і т.д. разом з корупцією. Як ви можете?», – зазначив Наливайченко в ефірі телеканалу «Україна24».

    Нардеп зазначив, що тимчасова слідча комісія парламенту передала американській стороні матеріали про корупційні схеми керівництва НКРЕКП та їх роль в просуванні імпорту струму з Росії і Білорусі.

    «Ми передаємо і американським партнерам у тому числі всі офшори пана Тарасюка, який очолює НКРЕКП. І ці офшори збагачуються. Державні енергетичні компанії України йдуть в мільярдні борги, зайшли завдяки такій діяльності, а його офшори і членів його сім’ї – мільйонні прибутки. Це ніщо інше, як топ-корупція», – зазначив Наливайченко.

    Він наголосив, що уряд повинен негайну зупинити імпорт електроенергії з Росії і Білорусі і відновити процес інтеграції до європейської енергосистеми.

    «Це шанс для України, для української дипломатії, для українського керівництва. Як скористатися цим шансом? Перше і головне – зупинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі – раз. Друге – йти на європейський енергетичний ринок, збувати нашу електрику, наш струм на європейський ринок. У нас є така можливість», – наголосив нардеп.

    Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. З початку року імпортовано понад 600 млн кВт годин на 1 млрд грн.

    15 квітня Верховна Рада схвалила законопроект про заборону імпорт струму з Росії і Білоусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів.

    Теги: Верховна Рада енергетика НКРЕКП США корупція в Україні Валентин Наливайченко
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