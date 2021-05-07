У США побудують сто хабів по переробці відходів в водень

Один такий центр буде здатний виробляти щодня 4,5 тонни зеленого водню

Hyzon Motors підписала угоду з компанією Raven SR, що виробляє поновлювані джерела палива, про будівництво в США до ста центрів по виробництву зеленого водню з побутових відходів, – повідомляє H2 View.

Хаби планується побудувати на звалищах, вони будуть забезпечувати екологічно чистим паливом сміттєвози, а також інші класи великовантажних автомобілів. Планується, що перший водневий вузол буде побудований в Каліфорнії в районі затоки Сан-Франциско, він буде введений в експлуатацію в 2022 році.

Передбачається, що центри будуть обробляти по 50 тонн твердих відходів в день, і зможуть виробляти до 4,5 тонн зеленого водню. Цього буде достатньо для забезпечення паливом ста важких комерційних автомобілів.

«Hyzon прагне стати однією з перших компаній, які будуть поставляти нашим клієнтам вантажівки на водневих паливних елементах, в тому числі наші власні сміттєвози. Сто водневих вузлів можуть переробляти понад 5 тис тонн відходів в день і приводити в рух більше 10 тис вантажівок», – сказав генеральний директор Hyzon Motors Крейг Найт.

«Кожен день на нашій планеті виробляється більше 5,5 млн тонн твердих побутових відходів та 16,5 млн тонн сільськогосподарських відходів. Теоретично, якби ми переробляли всі ці відходи, то отримували щодня понад 2 млн тонн водню – цього достатньо, щоб задовольнити більше 25% загального світового попиту на нафту», – сказав в свою чергу генеральний директор Raven Метт Мердок.