Термін оренди бази Чорноморського флоту Російської Федерації у Криму сплинув

Український Крим стане кісткою в горлі російського шовіністичного імперіалізму.

Путін катастрофічно прорахувався з анексією Кримського півострова. Бо якщо навіть відкинути всі інші ознаки кримінального злочину кегебістського режиму, який злочинно присвоїв собі українські території, то лише те, що мусульманський світ ніколи не погодиться з повзучим геноцидом Москвою кримськотатарського народу, не дає Кремлю жодного шансу

Анексія Криму - кістка у горлі російського диктатора

Український Крим стане кісткою в горлі російського шовіністичного імперіалізму.

Путін катастрофічно прорахувався з анексією Кримського півострова. Бо якщо навіть відкинути всі інші ознаки кримінального злочину кегебістського режиму, який злочинно присвоїв собі українські території, то лише те, що мусульманський світ ніколи не погодиться з повзучим геноцидом Москвою кримськотатарського народу, не дає Кремлю жодного шансу утримати у своїй власності вкрадене.

Але є ще у путінського режиму одне вразливе місце, на яке неодмінно потрібно звернути пильну увагу. У 2017 році закінчився термін оренди бази Чорноморського флоту Російської Федерації. А це означає, що російський флот незаконно знаходиться в незаконно анексованому українському місті Севастополі, який, у свою чергу, знаходиться на незаконно окупованому Росією Кримському півострові.

Чим це не привід для української влади підняти це питання на міжнародному рівні?

Адже всі можливі апеляції Росії до того, що тепер Крим вже давно їхній, і що взагалі Янукович, підписавши 21 квітня 2010 року Харківські угоди, продовжив договір про перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі аж до 2042 року, не витримують жодної критики.

Оскільки це «продовження», підписане колишнім президентом-колаборантом, який так завзято обслуговував в Україні інтереси Росії, було також незаконним. Бо таке надзвичайно серйозне для Української держави політичне питання не було винесене для обговорення українською громадськістю і приймалося кулуарно, а самі Харківські угоди були денонсовані ще в 2014 році.

За такої ситуації, проблема незаконності перебування після 2017 року Чорноморського флоту Російської Федерації в українському місті Севастополі має підніматися Україною на всіх високих рівнях.

Тому було б доцільно, щоб Україна найближчим часом підняла це питання в Раді Безпеки ООН, ПАРЄ, ОБСЄ і Парламентській асамблеї НАТО.

Дуже важливо нагадати міжнародній громадськості про незаконні дії Російської Федерації на окупованій українській території. Що з часом стане вагомими додатковими аргументами при розгляді злочинів Москви в Україні Міжнародним судом ООН в Гаазі.

Джерело: блог Віктора Каспрука

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