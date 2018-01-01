В Україну йде відлига: прогноз погоди на 17 січня

В Україні у середу, 17 січня, потеплішає, очікуються снігопади

У найближчу добу, 17 січня, на територію України переміститься вологе і тепліша повітряна маса з північного заходу Європи, погоду визначатимуть атмосферні фронти. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У середу в Україні часом сніг, вночі на Закарпатті та в Карпатах сильний сніг, вдень у південній частині мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. На



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17 січня морози покинуть Україні і почнеться відлига

В Україні у середу, 17 січня, потеплішає, очікуються снігопади

У найближчу добу, 17 січня, на територію України переміститься вологе і тепліша повітряна маса з північного заходу Європи, погоду визначатимуть атмосферні фронти.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У середу в Україні часом сніг, вночі на Закарпатті та в Карпатах сильний сніг, вдень у південній частині мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на Закарпатті та півдні країни вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла, у Криму до 9°.

У Києві - вночі невеликий, вдень помірний сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень близько 0°.

Прогноз погоди на 17 січня

В четвер, 18 січня, в Україні очікується погіршення погодних умов: в більшості північних, центральних і південних областей сильний мокрий сніг, подекуди з дощем, хуртовини, місцями налипання мокрого снігу, у південних та центральних областях місцями ожеледь. На решті території очікується невеликий мокрий сніг.

Посилення вітру до 15-20 м/с, в Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях місцями 25-28 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3 ° морозу до 3° тепла, у південній частині протягом доби 0-5° тепла (вдень в Криму 5-10°). На дорогах у всіх областях, крім крайнього півдня, ожеледиця.

У Києві в четвер сильний мокрий сніг, заметіль, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.