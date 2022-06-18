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    Думки вголос

    Китай відмовився підтримувати Росію

    • Альфред Кох

      Російський державний діяч

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    Путін отримав чіткий меседж від Сі Цзіньпіна - Китай відмовився підтримувати Росію
    Путін отримав чіткий меседж від Сі Цзіньпіна

    Сі Цзіньпін закликав Путіна визнати поразку?

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    Сто четырнадцатый день войны мало что поменял на фронте. Возможно, грядут какие-то большие изменения. Но пока карта боев выглядит почти так же как вчера.

    Особняком стоит первое применение противокорабельных ракет «Гарпун», которыми сегодня было потоплено российское многофункциональное судно «Алексей Бех». Его в прессе почему-то называют буксиром, но в реальности это многофункциональное аварийно-спасательное судно. Длина 57 м, водоизмещение 1600 т.

    Украинские военные говорят, что судно везло на остров Змеиный боеприпасы и военных. Если это так, то это значит, что совсем плохи дела у россиян, раз они спасательными буксирами солдат и боеприпасы возят....

    А если это не так, то тогда вообще непонятно зачем было из Севастополя гоня спасатель к Змеиному. Может у них там что-то горело? Или еще почему-то надо было кого-то спасать на острове? Короче, темная история.

    Улов, прямо скажем, не большой: суденышко не военное, маленькое, но будем считать, что это проба пера. Тут важно другое. Дело в том, что в связи с потоплением крейсера «Москва», Черноморский флот потерял ЗРК С-300 морского базирования, который стоял на крейсере. И, соответственно, исчез тот зонтик ПВО, который покрывал огромную акваторию северо-западной части Черного моря, внутри которой российские суда могли чувствовать себя в безопасности.

    Тогда российские флотоводцы, чтобы их корабли могли решать боевые задачи, а не стоять на вечном приколе в Севастополе, решили примотать к их палубам ЗРК «Тор», которые, конечно, не С-300, но все-таки, в теории, должны давать какую-то приемлемую защиту от возможных украинских атак.

    Стоял такой ЗРК «Тор» и на спасателе «Алексей Бех». И не защитила его от украинского «Гарпуна». Каков из этого вывод? А вывод из этого самый что ни на есть печальный для россиян: ЗРК «Тор» от «Гарпуна» не защищает. Так что, дорогие российские адмиралы, отматывайте обратно ЗРК «Тор» с палуб своих корабликов и сдавайте их на склад: они бесполезны.

    Сколько кораблей Черноморского флота теперь нельзя задействовать для выполнения боевых задач и операций снабжения – не могу знать, но думаю, что много. Так что «Гарпун» рулит!

    А вот теперь, можно подумать и об открытии движения из портов Одесса и Николаев.

    Теперь российские кораблики ближе, чем на 90 км к украинскому берегу соваться не будут.

    Не знаю, может я чего-нибудь и не понимаю, но похоже, что дорога к вывозу украинского зерна открыта... Вот такие вот большие последствия вытекают из потопления маленького такого суденышка.... Ну, разве это не повод для оптимизма, а?

    Вчера в Киеве были канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис.

    Все они и оптом и в розницу заверяли Зеленского в том, что не будут требовать от Украины территориальных уступок в обмен на мир, заверили в полной поддержке и пообещали оружие.

    А сегодня прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и тоже заверил, выразил, похвалил, изъявил, самую искреннюю, принципиальную, бескомпромиссную, во благо, во имя, в честь, в память, соблюдая, принципы, ценности, нерушимо и т.д. Короче, чмоки-чмоки.

    И сказал: давайте мы будем учить ваших солдат по 10 тысяч человек на курсах по четыре месяца. То есть даже если они прямо сейчас прилетят в Англию на учебу, то первый выпуск будет в конце октября – начале ноября. Ищь как долго он воевать собрался... Хотя хрен его знает, сколько эта война еще продлиться... Может и вторые 10 тысяч нужно будет учить, и выпускать уже в марте... Как-то все это невесело получается...

    Ну и, конечно, я не могу пройти мимо сегодняшних выступлений на ПМЭФ.

    Путин как всегда нес какую-то околесицу и без конца рассказывал, что он убивает людей и разрушает города в Украине строго в соответствии с международным правом. А вот американцы всю дорогу убивают и разрушают нарушая это право.

    В его представлении, видимо, люди, погибая под его бомбами и снарядами должны испытывать гордость от того, что их убивают в строгом соответствии с международным правом....

    Особенно мне понравился пассаж про то, что он большой сторонник права народов на самоопределение. Этот его перл следовал практически сразу за его же пассажем про то, что главное – это суверенитет. И я так и не понял из его выступления: он Чечню в крови утопил уважая ее право на самоопределение или все-таки защищая суверенитет России? И где был его любимый нынче казус Косова, когда он душил чеченскую свободу?

    Конечно же я получил огромное удовольствие от того, как его размазал президент Казахстана Токаев. Во-первых, он четко объяснил, что нельзя быть одновременно и сторонником суверенитета и защитником права народов на самоопределение. А во-вторых, он прямо назвал ЛНР и ДНР квазигосударственными образованиями, которые Казахстан никогда не признает.

    Но особенно меня впечатлило короткое, пятиминутное выступление китайского лидера Си Цзиньпина.

    И даже не все выступление (оно в основном состояло из округлых формулировок про дружбу и сотрудничество), а приведенная им в середине выступления китайская мудрость. Вот эта цитата целиком:

    «Умный человек даже в выгодном положении держит в виду возможный вред, а в положении невыгодном видит потенциальную возможность. Опасность и возможность сосуществуют всегда, преодолев опасность – получишь возможность. Сила – в уверенности. Чем больше трудностей – тем важнее уверенность.»

    Можете прослушать его речь. Он довольно театральными паузами выделил этот кусок своего выступления. И по смыслу он никак не совпадал ни с тем, о чем он говорил до этого куска, ни с тем, о чем говорил после. Это был явный месседж Путину. И, мне кажется, Путин это понял.

    Как бы я расшифровал послание Си Цзиньпина? Давайте по частям.

    Первое: «Умный человек даже в выгодном положении держит в виду возможный вред». Тут все просто: Вова, ты не просчитал негативные последствия своего решения. Ты считал свое положение накануне вторжения настолько выгодным, что не увидел скрытые в нем изъяны и опасности.

    Второе: «...а в положении невыгодном видит потенциальную возможность.» Теперь ты, дорогуша, в жо*е. Думай теперь как из нее выбираться. И не упусти свой шанс. Потому, что даже из самой плохой ситуации всегда есть выход. Главное его увидеть.

    Третье. «Опасность и возможность сосуществуют всегда». Ты, Вова, хочешь, чтобы я тебе помог. В этом ты видишь свою возможность выбраться и задницы, в которую ты сам себя загнал. Но я вижу в этом опасность для Китая.

    Четвертое. «...преодолев опасность – получишь возможность.» Ты получишь мою поддержку только если ты устранишь риски для меня. А это можно сделать только одним способом – закончить войну. Пока ты воюешь – ты моей помощи не получишь, потому, что я тут вижу для себя опасность.

    Пятое. «Сила – в уверенности. Чем больше трудностей – тем важнее уверенность». Прими, наконец, решение: если ты можешь победить – то побеждай. Это тоже вариант окончания войны. Если не можешь – то заканчивай ее, то есть просто убирайся восвояси. Твоя проблема в том, что ты никак не признаешься себе, что ты не можешь победить и ты потерпел фиаско. Ты продолжаешь то, в чем ты сам уже не уверен. И чем дальше ты продолжаешь эту войну, тем больше трудностей у тебя возникает. И тем меньше у тебя уверенности. А должно быть – наоборот.

    Короче, итог такой: признай поражение и ты получишь мою поддержку. Пока ты воюешь – моей помощи не жди.

    Лично я так понял это послание. И я даже не вижу никаких других вариантов интерпретации этого четкого и ясного высказывания.

    Ребята! Китай отказал ему в поддержке. Это ясно как Божий день. Ну прочитайте же еще раз этот кусок выступления Си Цзиньпина. Ну точно же, ну черным по-белому!

    А все потому, что даже китайцы знают, что наше дело – правое, что враг будет разбит, и что победа будет за нами.

    Слава Украине!

    Джерело: блог Альфреда Коха

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    Теги: росія окупанти війна Китай путін Казахстан Україна окупація Борис Джонсон Олаф Шольц #stoprussia
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    Китай відмовився підтримувати Росію