Росія вкотре збрехала, що налаштована на співпрацю з іншими країнами у питанні нерозповсюдження ядерної зброї

Так само російська влада та дипломати обіцяли, що не нападуть на Україну

Посольство Росії в США різко відреагувало на опубліковану на сайті Державного департаменту статтю спеціального представника з ядерного нерозповсюдження Адама Шейнмана. Матеріал був присвячений договору про нерозповсюдження ядерної зброї й підходам США до Оглядової конференції, яка відбудеться у серпні.

У дипвідомстві країни-агресорки зазначили, що звинувачення, які звучать на Заході щодо ризиків для ядерних об'єктів на українській території, є нібито «необґрунтованими». Однак у такий же спосіб російська влада раніше реагувала на заяви про ймовірний напад на Україну.

«Вважаємо необґрунтованими інсинуації Заходу щодо ризиків, які нібито виникли внаслідок військової воєнної операції для ядерних об'єктів на українській території, а також звинувачення у «брязканні ядерною зброєю», – йдеться у публікації посольства у соціальній мережі.

Росія також вкотре збрехала, що налаштована на співпрацю з іншими країнами у питанні нерозповсюдження ядерної зброї, й звинуватила США у наявності «кон'юнктурних цілей».

«Сподіваємося, що Вашингтону та його союзникам вистачить політичної волі та здорового глузду поставити інтереси збереження Договору про нерозповсюдження ядерної зброї вище кон'юнктурних цілей. Росія налаштована на співпрацю з усіма зацікавленими країнами заради конструктивного проведення Оглядової конференції, підтвердження прихильності до положень договору та його зміцнення. Російська сторона готова до конкретного обговорення тематики нерозповсюдження, реалізації ст.VI договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також проблем широкого доступу країн до благ мирного атома та інших питань, пов'язаних із підтриманням життєздатності угоди», – зазначається у коментарі посольства.

Нагадаємо, напередодні очільник країни-агресорки, диктатор Володимир Путін під час Петербурзького міжнародного економічного форуму заявив, що Росія не погрожує ядерною зброєю, але застосує її, якщо це буде потрібно для захисту суверенітету РФ.

Раніше депутат Європарламенту, польський політик Радослав Сікорський висловив думку, що після порушення Росією Будапештського меморандуму, за яким Україна віддала свій ядерний потенціал, Захід може надати можливість Україні захистити свою незалежність.