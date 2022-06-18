Ще одна країна починає приймати гривні в українських біженців

Обмін гривні на євро здійснюватиметься у банках по всій Італії

Українці в Італії зможуть обміняти готівкову гривню на євро у межах ліміту до 10 тис. грн

21 червня стартує програма обміну готівкової гривні на євро в італійських банках. Її реалізація здійснюватиметься в межах угоди Національного банку України та Банку Італії, підписаної 6 червня. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Хто може скористатися обміном

Громадяни України, у тому числі неповнолітні, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Італії або яким надано міжнародний захист, зможуть обміняти готівкову гривню на євро у межах ліміту до 10 тис. грн на особу.

У випадку переміщених неповнолітніх осіб без супроводу такі обмінні операції мають здійснювати їх законні опікуни.

Як відбуватиметься обмін гривні на євро

Обмін здійснюватиметься у філіях італійського центробанку та відділеннях комерційних банків-партнерів (понад 400 відділень по всій країні).

Актуальний перелік відділень, що приймають готівкову гривню, розміщено на сайті Банку Італії: https://cutt.ly/pKulTmW

Нацбанк зазначи, що перемовини із центробанками інших країн-партнерів із метою обміну готівкової гривні на місцеву валюту українськими переселенцями тривають.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Бельгія з 1 червня запускає обмін готівкової гривні на євро для українських біженців.

13 червня Національний банк України підписав угоду з центральним банком Нідерландів про обмін готівкової гривні на євро.

Також домовленості щодо обміну готівкової гривні на місцеву валюту були досягнуті з центральними банками Польщі, Німеччини, Швеції.

Також повідомлялося, що біженці з України можуть отримати кредит в Європі. Головне, що треба для цього зробити – це довести свою позитивну кредитну історію.