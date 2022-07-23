Ми спостерігаємо за переломом у війні, на який всі так довго чекали

Чи буде «фашистський звір добитий у його лігві»?

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Вот и закончился сто сорок девятый день войны. Он оставил странное ощущение. С одной стороны, окружение почти двухтысячной группировки российских войск под Высокопольем – это какой-то сюр и фантастика. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой.

А с другой – чему я удивляюсь? Я пять месяцев убеждал всех (и себя в том числе) что ВСУ рано или поздно должны переломить ход войны, и вот когда этот момент, наконец, наступил, я не верю своим глазам?

По-человечески, это все так понятно… Мы все так долго получали только печальные известия, что так не хочется ошибиться, так не хочется раньше времени обрадоваться. Так мы уже привыкли к этому бесконечному потоку негатива, что даже не хочется обнадеживаться. Ведь когда выясниться, что это все фуфло, тем больнее будет опять вставать от этот промозглый душ плохих новостей.

Но тем не менее, похоже, что это правда. Где-то от 1000 до 2000 российских солдат (три отборных БТГ: танковая, спецназ и десантура) вместе с техникой сидят в окружении на севере Херсонской области (географически, скорее ближе к Кривому Рогу, чем к Херсону) и просят ВСУ дать им «зеленый коридор».

Вот в этом месте я чета не понял. Это как это? С каких х…ев? Фельдмаршал Паулюс просит в январе 1943 года у генерал-полковника Рокоссовского «зеленый коридор» чтобы вывести 6-ю армию из окружения в Сталинграде и тот ему этот самый коридор – дает. Самим не смешно?

Или вот что-то я не слышал про «зеленый коридор» для защитников «Азовстали».

А тут видишь ли – дайте им «зеленый коридор». Ага, и с развернутыми знаменами, при полном параде, верхом на танках они гордо отъедут из окружения, а украинские солдаты будут отдавать им честь в знак признания их мужества…

И да, еще духовой оркестр должен будет играть что-то духоподъёмное… То ли Лепса, то ли Газманова… Ну, не «Прощание» же «славянки», в самом деле. (Хи-хи). Тогда уж лучше «Horst Wessel». Самый раз для этих фашистов.

Значит так, робяты. «Рюсски! Сдавайсь! Тебя ждет теплая пища и хорошее обращение!» И никак иначе. Плен, братцы, плен. И никаких «зеленых коридоров». Технику, само-собой, сдать, оружие тоже. Ножи, ремни, шнурки из ботинок… Как-то так… И на стройки народного хозяйства. Завалы разгребать, трупы собирать по полям и лесам… В том числе и своих однополчан… Или обмен. Тоже хорошее дело.

И вообще: считайте, что вам повезло. Почему? Долго объяснять. Потом сами поймете. Немного позже. Еще спасибо скажете, что так все обошлось.

Вот вам и тот самый перелом, о котором мы все время говорили.

В момент Сталинградской битвы вермахт держал на Восточном фронте 6 миллионов солдат. В окружение под Сталинградом попала 6-я армия ( 91 тыс. солдат), то есть 1,5% немецкой группировки.

Сейчас по разным оценкам российская группировка в Украине насчитывает примерно 150 тыс. человек. Соответственно в окружение под Высокопольем попал примерно 1% путинского войска, которое тот отправил «усмирять» Украину. Так что цифры вполне сравнимые.

То, что мы сейчас наблюдаем – это тот самый перелом в войне, которого мы все так долго ждали. Все как по хрестоматии: в битве за Киев был «развеян миф о непобедимости» и на Западе поняли, что с Украиной песенка отнюдь еще не спета. Теперь вот «коренной перелом». Потом будет «сломан хребет» …

А вот будет ли «фашистский зверь добит в его логове»? Ох, не будем загадывать…

И слово чувствуя, что что-то поменялось, как-то все стало не так, как-то тревожно и неуютно, путинские ребята стали вдруг неожиданно конструктивны и быстро договорились о вывозе украинского зерна. Ведь могут же когда захотят!

«Смотрите, мы вполне договороспособны! С нами можно иметь дело! Мы умеем быстро договариваться, а не валять дурака! Может быть, сядем за стол переговоров? Может быть, как-то договоримся о мире? Найдем компромисс? Нам надо нашему деду лицо сохранить. Войдите в наше положение, а? Ну, что вам стоит?»

Даже не знаю… Решать конечно Зеленскому и его команде… Но что-то я не вижу у них острого желания о чем-то с путинскими эмиссарами договариваться. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Для меня команда Зеленского и вообще внутриполитические расклады в Украине – темный лес. Я там почти никого не знаю и ничего не понимаю.

Вот оно надо было сейчас с Корбаном и Филатовым разбираться? Неужели не подождать было? То, что я вижу – вроде они не предатели. К чему эти разборки? Короче, высокая политика – это не мой конек. По мне так это все мелко и не вовремя. Но, впрочем, вам виднее. Лишь бы это делу не повредило.

А дело у нас с вами одно: победить Путина. Потому, что это дело – правое. И поэтому враг будет разбит, а победа будет за нами.

Слава Украине!

Джерело: блог Альфреда Коха

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