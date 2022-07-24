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    Думки вголос

    Керівники Росії однією рукою підписують угоду, а іншою – її порушують

    • Альфред Кох

      Російський державний діяч

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    Після підписання угоди в Туреччині розпочалося звичайне російське свинство - Керівники Росії однією рукою підписують угоду, а іншою – її порушують
    Після підписання угоди в Туреччині розпочалося звичайне російське свинство

    Російські пропагандистські наративи не витримують жодної критики

    Мовою оригіналу

    Вот и прошел сто пятидесятый день войны. Не успели высохнуть чернила на подписанном Шойгу договоре о вывозе украинского зерна, как он обстрелял одесский порт.

    И сразу началось обычное российское свинство: это не мы, это мы, но не так как вы говорите, а вы сами тоже хороши и т. д. И из всего этого ставшего уже привычным словесного поноса нельзя понять главное: зачем? Зачем это было нужно? Какая цель?

    Этот вопрос с самого начала путинского вторжения задают себе все, кто хоть чуть-чуть задумывается о том, что делает Россия в Украине. И никто не может сформулировать ничего вменяемого. Набор каких-то диких и беспомощных лозунгов…

    А раз так, то почему и в данном конкретном случае должны быть какая-то логика, раз ее нет и в целом?

    Да, вот такие они и есть, нынешние российские правители: одной рукой подписывают соглашение, а другой – его нарушают меньше, чем через сутки, после подписания. И при этом требуют, чтобы с ними опять садились за стол переговоров и начинали значительно более масштабные переговоры о мире… И искренне удивляются, что их визави не видят в этом смысла.

    Но еще большее удивление вызывают те люди на Западе, которые продолжают талдычить мантру про то, что «переговорам нет альтернативы». Надеюсь, что после сегодняшних событий их станет все-таки значительно меньше. Я остаюсь достаточно высокого мнения о человечестве, чтобы считать, что оно совершенно не способно учиться на таких вопиющих примерах.

    Вот и известный путинист, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сегодня опять заявил, что нужно вести переговоры и добавил, что Россия имеет «ассиметричное» преимущество перед Украиной и поэтому победить Россию невозможно.

    Я уже не первый раз сталкиваюсь с этим тезисом про невозможность победы над Россией.

    И отчетливо вижу, как его настырно проталкивают всеми возможными способами кремлевские пропагандисты, агенты влияния и просто «полезные идиоты». И что, мол, зря Запад старается помогать Украине, этим он только затягивает время и увеличивает количество жертв. Все равно все кончится неизбежной победой России потому, что ничем другим закончится не может.

    На это я могу сказать следующее. Во-первых, это чистая калька с геббельсовской конструкции о том, что зря США помогают Англии и СССР, поскольку победа Германии неизбежна, а своей помощью американцы только затягивают время и увеличивают тяготы войны для всех сторон конфликта.

    А во-вторых, мне хочется спросить этих трубадуров неизбежной путинской виктории: а чего же он тогда до сих пор не победил? Ну, раз преимущество «ассиметрично»? (К слову сказать, я не очень понимаю, что означает это орбановское «ассиметричное» преимущество. А что, разве преимущество бывает «симметричным»? Вообще-то всякое преимущество «ассиметрично». На то оно и преимущество. «Симметричным» бывает только равенство).

    Обычно те, кто следует путинским шпаргалкам, говорят, что до сих пор не победили потому, что «по-настоящему еще не начинали» и потому, что Запад зачем-то дает Украине достаточно эффективное оружие и, тем самым, продлевает агонию киевского режима.

    Тут же у меня возникает вполне резонный вопрос: а зачем было начинать не «по-настоящему», а на полшишечки? Так, что затянуть свою «неизбежную» победу и угробить всю свою новую технику и все свои отборные части? В чем смысл такой «стратегии»? Почему сразу «по-настоящему» не начали? Давно бы уже бобик отмучался и российский триколор красовался над Киевом.

    И раз Запад дает Украине такое оружие, которое может затянуть конфликт на столь длительный период, значит если он поставит много такого оружия, то Украина вообще может победить? Это же логично? А значит победа России не такая уж неизбежная? Значит существует некий набор условий, при выполнении которых Украина победит?

    Я давно заметил, что российские пропагандистские нарративы, при всей их кажущейся убедительности и очевидной простоте не выдерживают разбора на составляющие их элементы. Как только ты разберешь такую конструкцию на части, сразу вылезают несоответствия, логические натяжки и внутренние противоречия.

    И еще я хотел бы сказать, что вчера я со Сталинградом погорячился. И как не старался, все-таки не избежал того, чтобы выдать желаемое за действительное. Пока никакого окружения под Высокопольем не получается. И российская группировка, которую там удалось частично блокировать, уже насчитывает менее 1000 бойцов. Впрочем, еще не вечер. И может быть скоро все-таки получится взять их в полноценное окружение.

    А может быть вообще получиться взять в окружение всю группировку противника на правом берегу Днепра. Во всяком случае стратегия ВСУ по разрушению мостов через Днепр и Ингулец дает основания на это надеяться.

    И вот это и будет настоящим повторением Сталинграда.

    Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

    Слава Украине!

    Читайте також: Ставка на голодомор. Що стоїть за блокадою зернового експорту України?

    Джерело: блог Альфреда Коха

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін Віктор Орбан Україна окупація #stoprussia
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    Керівники Росії однією рукою підписують угоду, а іншою – її порушують