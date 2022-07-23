Атака на Кропивницький: серед постраждалих і загиблих є військові

в інфраструктурні об’єкти за межами Кропивницького

Ракети вдарили в інфраструктурні об’єкти за межами Кропивницького

За попердніми даними, жертвами ворожого удару стали три особи

Внаслідок російського ракетного удару по Кропивницькому, за попередніми даними, поранені дев'ять військовослужбовців, один загинув. Крім того, загинули два працівники відомчої охорони. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

«Наразі ведуться рятувальні роботи та надається необхідна допомога людям, які постраждали. Серед них військовослужбовці – дев’ять поранених та один загиблий. Два охоронці трансформаторної підстанції, попередньо, загинули», – сказав він.

Райкович також прокоментував ситуацію щодо знеструмлення одного з районів у Кропивницькому. «Спрацювала тягова підстанція і один із районів міста знеструмлений. Буде проведена перевірка та профілактика і відновиться електропостачання. Комунальні структури міста працюватимуть у звичайному режимі», – розповів Райкович.

Нагадаємо, 23 липня на світанку було оголошено повітряну тривогу майже у всіх областях України.

Після цього прогриміли вибухи у Миколаєві та Кропивницькому.

Окупанти випустили по Кропивницькому 13 ракет. Поцілено у військовий аеродром «Канатове» та в один з об’єктів «Укрзалізниці».

Наразі без світла в обласному центрі залишається частина одного з мікрорайонів.