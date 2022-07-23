Хвиля загадкових смертей у РФ: помер директор оборонного підприємства

Очільник конструкторського бюро помер під час сеансу ксенотерапії

У п'ятницю, 22 липня, у Москві помер керуючий директор «Конструкторського бюро приладобудування імені академіка Аркадія Шипунова» Дмитро Конопльов. Про це повідомив Telegram-канал Mash.

Конопльов помер під час процедури з кисневою маскою — він дихав ксеноном, щоб вилікувати головний біль і тривожний розлад.

Конопльов відчув себе погано під час сеансу ксенотерапії. Попри зусилля медиків, чоловік помер.

Медики досі не можуть встановити причини смерті.

Попередньою причиною смерті директора Тульського оборонного підприємства вказана гостра серцева недостатність.

Конопльову на момент смерті було 46 років.

Конопльов з квітня 2008 року обіймав посаду заступника голови Федерального агентства з постачання озброєння, військової, спеціальної техніки та матеріальних засобів. У липні 2012 року був призначений керівником ВАТ «Конструкторське бюро приладобудування імені академіка Шипунова».

Конструкторське бюро випускає для російської армії протитанкові ракетні комплекси «Корнет», «Квартет» та «Метіс»; комплекси ППО «Панцир-С1», «Каштан-М», «Тунгуска-М1»; ракетний комплекс «Гермес-А».

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