Система, створена Путіним, вмирає в прямому ефірі на очах всієї Росії

Чому щорічну прес-конференцію президента Росії можна більше не дивитися

Мовою оригіналу

В предстоящий четверг, 17 декабря, Владимир Путин выйдет в зум-эфир и проведет свою традиционную ежегодную пресс-конференцию, хотя ему давно уже нечего сказать стране. Президент сидит в каком-то помещении, очень напоминающем бункер, и раздает указания. Однако не вполне ясно, меняют ли они что-то в жизни обычных граждан.

Скажем, моей хорошей знакомой, московскому педагогу, прислали СМС с приглашением на вакцинацию «Спутником-V». Именно как педагога, имеющего право на прививку в первую очередь, пригласили. Но попросили принести из ректората справку с печатью и подписью, что она — преподаватель. Знакомая звонит в медицинский центр: «Вы же меня сами пригласили как преподавателя. Значит, вы знаете, что я преподаватель?» Ей в ответ: «Несите бумагу». Она: «Можно вместо справки привезти пропуск, выписку из электронной трудовой книжки и список публикаций?» Можно, отвечают, но только бумага с печатью все равно нужна. Гоголь, воскресни!

А один из родственников рассказывал мне о своем дачном товариществе. По его словам, в пустующие дома вламываются таджикские и киргизские мигранты, оставшиеся без работы и денег, и там живут.

Правительство тем временем обнуляет ставку налога на прибыль в сфере производства грибов. По счастливому стечению обстоятельств, этим традиционно российским промыслом занимается зять премьера Мишустина. Но кабинет не забывает и о простых людях. Он заранее озаботился возможным ростом цен на сахар и растительное масло. Министры решительно ограничили их, породив массу шуток о том, что пора, как в 1990 году, начать отпускать «дефицит» по талонам. Будучи любителем истории, я сохранил с тех времен «визитную карточку покупателя» (молодые, погуглите). Порадовался, что не отдал ее в музей «Ельцин-центра» в Екатеринбурге, где в экспозиции есть раздел, посвященный экономическому краху СССР.

Знает ли об этом Путин? Возможно. Интересует ли его это? Похоже, нет. Что его занимает, можно догадаться по косвенным признакам. Например, так называемые депутаты Государственной думы совершенно сорвались с цепи и каждый день вносят на рассмотрение законопроекты, предлагающие что-нибудь запретить: стоять в очереди для участия в одиночном пикете, клеветать в интернете, получать деньги из-за рубежа. Они знают, что борьба с «врагами» президента интересует по-настоящему, и теперь соревнуются за его внимание. Ведь в следующем году им предстоит переназначение на теплые места в ходе процедуры, по стародавней традиции почему-то именуемой «выборами».

Спросит ли кто-то об этом Путина в ходе зум-конференции? Не исключено. После вымуштрованных Песковым коверных клоунов, всех этих поповых, тереховых, колесниковых, слово дадут, как обычно бывает, какой-нибудь «Новой газете». Но президентский ответ ей вы заранее знаете: «Парламент демократически избран, и поэтому все законы, которые он принимает, — демократические. Он защищает Россию от тех, кто считает, что стоит над международным правом, и хочет диктовать свою волю другим». Про российские вакцины: «Очень надежные, созданы лучшими специалистами». Про расследование о, возможно, бывшем, возможно, зяте Кирилле Шамалове: «Сплетни не комментируем». Wall Street Journal или Reuters, вероятно, поинтересуются отравлением Навального и международным расследованием деятельности группы киллеров-отравителей из числа сотрудников спецслужб. Ответ известен: «Хотели бы убить «этого персонажа» — не выпустили бы его из страны». Про судьбу Ивана Сафронова: «Суд все решит». Про Карабах: «Наши миротворцы хранят мир. Мы в контакте со всеми участниками конфликта». Про Байдена: «Готовы работать с любой администрацией, но только на условиях равноправия». Про Китай: «Отношения отличные, стратегическое партнерство». Про «Северный поток — 2»: «Европа хочет достроить трубопровод, но ей мешают те, кто…», далее по предыдущему тексту про защиту России от стоящих над международным правом. Про Белоруссию: «Лукашенко — законно избранный президент. Но это не нравится полякам и литовцам, которые послушно выполняют указания тех, кто…», далее вновь по тому же тексту.

Не правда ли, что-то явно пошло не так, если мы с вами можем заранее провести встречу с журналистами вместо главы государства?

Жанр «Ежегодная пресс-конференция президента Российской Федерации В. В.Путина» умер. И также в прямом зум-эфире умирает на глазах своего создателя и всей страны система, построенная Путиным.

Джерело: Сноб

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.