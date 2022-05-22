  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Костянтин Еггерт
рус
    Думки вголос

    Москві нічим відповісти на приєднання шведів і фінів до НАТО

    Міністри закордонних справ Фінляндії та Швеції Пекка Хаавісто (ліворуч) та Анн Лінде та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг - Москві нічим відповісти на приєднання шведів і фінів до НАТО
    Міністри закордонних справ Фінляндії та Швеції Пекка Хаавісто (ліворуч) та Анн Лінде та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

    Балтійське море стає озером НАТО

    Мовою оригіналу

    Пока неясно, заблокирует ли Турция вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Однако Владимир Путин уже пытается представить само вступление как событие не очень значительное.

    Путин успокаивает

    На заседании совета путинской «карманной НАТО» – Организации договора о коллективной безопасности – в Кремле президент России сказал, что у Москвы нет проблем с Финляндией и Швецией и что «непосредственной угрозы» их вхождение в альянс не создает. В своем фирменном уклончивом стиле он одновременно пообещал, что Россия будет «соответствующим образом» реагировать на расширение НАТО.

    Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия «не смирится» с членством двух северных стран в альянсе, но опять же – в зависимости от «последствий» их вступления. Понимать это нужно так: Москве нечего и нечем ответить на присоединение шведов и финнов к НАТО. Поэтому, дескать, будем ждать, когда американцы разместят свои войска где-нибудь под Лаппеенрантой.

    Но американцы это делать не будут, пока их об этом не попросит Финляндия. А она не попросит, если Кремль не начнет концентрировать войска на границе с ней или грозить ядерным оружием. Пока что, судя по всему, единственным военным «ответом» на планы Хельсинки и Стокгольма стали стрельбы двух малых ракетных кораблей Балтийского флота в акватории Калининградской области.

    Российское руководство пытается делать хорошую мину при плохой игре. После начала 24 февраля нового этапа войны против Украины ему приходится прибегать к этому все чаще. Но даже на фоне политических, военных и экономических провалов последних трех месяцев решение Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс – особенно болезненная пощечина Путину.

    Венок для Маннергейма

    С военной и политической точки зрения Швеция и Финляндия стали подходящими кандидатами на вступление уже давно. Их вооруженные силы полностью интероперабельны – то есть, готовы к стопроцентному взаимодействию с армиями союзников. Но оба государства десятилетиями предпочитали оставаться нейтральными, точнее, не присоединившимися к военным блокам. Причем общественность двух стран стабильно была в большинстве своем против вступления.

    Начиная с Никиты Хрущева, советские, а затем российские лидеры особенно успешно культивировали тесные отношения с политиками и бизнесом Финляндии. Политика финляндизации – суверенитета в обмен на неприсоединение к военным союзам – появилась в результате двух советско-финских войн – 1939-40 и 1941-44 годов. СССР удалось захватить часть финской территории, но не получилось поработить соседей. Продолжавшееся с конца Второй мировой сосуществование на основе этого принципа не было поколеблено даже крахом Советского Союза в 1991 году, хотя тогда много было разговоров о потенциальной нестабильности в Евразии.

    Случившийся за две-три недели переворот в сознании финнов и шведов – целиком заслуга Путина. В 2001 году он первый раз приехал с официальным визитом в Хельсинки. И тогда потряс и растрогал финнов тем, что, согласно государственному протоколу страны, возложил венок на могилу бывшего президента маршала Карла Густава Маннергейма – лидера Финляндии во время обеих войн с СССР. Этого до него не делал ни один гость из Москвы.

    Двадцать лет были потрачены на культивирование связей с политиками и бизнесменами Финляндии, а также небезуспешную покупку влияния. К примеру, бывший премьер Пааво Липпонен был нанят консультантом проекта Nord Stream по экологии. Нынешний президент Финляндии Саули Ниннисте – один из немногих западных лидеров, который регулярно лично встречался с Путиным, за что его регулярно критиковали в Центральной Европе и Балтии. Поистине издевательская ирония истории: именно Ниннисте на днях лично проинформировал кремлевского начальника про грядущее вступление финнов в НАТО.

    Балтийское море становится озером НАТО

    Военные и политические последствия случившегося – крайне болезненные для кремлевских борцов с расширением НАТО. Финляндизация умерла. Граница с альянсом (то есть, потенциальная линия фронта) увеличивается более чем на тысячу километров. От нее до Санкт-Петербурга – сто с лишним километров. Балтийское море становится фактически озером НАТО.

    Способность и без того не самого могучего Балтийского флота России действовать будет еще более ограничена. Если шведы или финны попросят об этом, то другие союзники могут разместить свои силы на стратегических позициях в регионе – например, на острове Готланд, фактически контролирующем проход в и из Балтийского моря. Или в той же Лаппеенранте, в тридцати километрах от когда-то финского Виипури – Выборга.

    В случае необходимости полная – морская и сухопутная – блокада Калининградской области странами НАТО может быть установлена значительно быстрее, чем раньше. По результатам нового раунда войны с Украиной даже неспециалист может сделать вывод: у Москвы нет ни личного состава, ни техники, ни вооружений, чтобы хоть как-то ответить на решение Хельсинки и Стокгольма. Остается грозить ядерным оружием. Но и от этого за последнее время все устали. «Это провал», – подумал Штирлиц. И на этот раз, похоже, не ошибся.

    Джерело: Deutsche Welle

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Швеція росія США НАТО путін путінський режим Фінляндія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Тихий
    Сергій Тихий

    Журналіст

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Директор Українського інституту майбутнього

    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Олександр Данилюк
    Олександр Данилюк

    Екссекретар РНБО України

    Віктор Трегубов
    Віктор Трегубов

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Москві нічим відповісти на приєднання шведів і фінів до НАТО