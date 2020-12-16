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    За тиждень у світі коронавірусом заразилася рекордна кількість людей

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    Найбільше хворих виявили за тиждень в США - 1,45 мільйона осіб - За тиждень у світі коронавірусом заразилася рекордна кількість людей
    Найбільше хворих виявили за тиждень в США - 1,45 мільйона осіб
    Фото з відкритих джерел

    Майже половина всіх нових випадків інфікування припала на Північну і Південну Америку

    За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, за тиждень з 7 по 13 грудня у світі зафіксували рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом.

    За даними ВООЗ, за цей період захворювання виявили у 4 329 927 людей.

    Минулий рекорд захворюваності за тиждень було зафіксовано в період з 16 по 22 листопада. Тоді повідомлялося про близько чотири мільйони випадків зараження.

    Майже половина всіх нових випадків інфікування припала на Північну і Південну Америку.

    Найбільше хворих виявили за тиждень в США - 1,45 мільйона осіб. Також в п'ятірці країн увійшли Бразилія (300 тисяч випадків), Туреччина (220 тисяч випадків), Індія (210 тисяч випадків) і Росія (193 тисячі випадків).

    За даними Університету Джона Хопкінса, всього в світі коронавірус діагностували у 73 475 980 мільйонів осіб, 1 635 427 померли.

    Між іншим, за підсумками 2020 року в Італії можуть зафіксувати понад 700 тисяч смертей. Це найвищий показник із часів Другої світової війни. 

    Також у ВООЗ повідомили, що на сьогоднішній день у кожній четвертій лікарні світу немає води, туалетів та милаЗа підрахунками експертів, у таких умовах працюють та лікуються майже 1,8 мільярда медиків і пацієнтів. 

    Теги: Росія США ВООЗ коронавірус
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