Що реально відбувається за ширмою протестів в Ірані

Ілія Куса Студент магістратури Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

Ілія Куса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

А тепер пару слів про те, що реально відбувається в Ірані за лаштунками всіх цих протестів, нібито уособлюють бажання іранців скинути нарешті ярмо «божевільного режиму»

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Если отбросить всю эту нарочитость про прогрессивное студенчество и снять верхний слой информационно-пропагандистских качелей со всех сторон (и иранской тоже), то перед нами - очередной этап внутриполитических разборок.

Крушение украинского пассажирского авиалайнера стало поводом для обострения противостояния внутри иранских элит между умеренно-реформистским и консервативным крылом истеблишмента.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пытается вину за авиакатастрофу распространить и на местные столичные власти (ставленники президента), и на администрацию президента Роухани, и на руководство аэропорта им. Имама Хомейни.

К тому же, уже несколько раз КСИР аккуратно пеняли в сторону Вооружённых сил, чей оператор ЗРК и сбил самолёт. Дескать, мы-то ответственность берём, но вы к ним тоже присмотритесь.

КСИР и Армия - это конкурирующие структуры, что всем давно известно. Крушение Боинга из-за некомпетентности оператора ЗРК и\или сбоя в какой-то там системе бросает тень на КСИР, которые как бы должны быть примерами профессионализма, будучи военно-политической элитой Ирана.

Понятное дело, что постановка вопроса о «дефектах» в оборонительных системах, которыми командует КСИР, о чём говорил президент Роухани (да, надо внимательно читать его заявления), может вдруг вызвать ненужные вопросы по поводу того, как тратятся $ 4 млрд., которые ежегодно выделяют в бюджет КСИР, тогда как на армию идёт в 10 раз меньше.

В декабре 2019 года, когда утверждался оборонный бюджет Ирана, то там страшно порезали расходы на Минобороны, Генштаб и военную разведку, но зато увеличили бюджет на КСИР до $ 4,8 млрд.

Контроль над потоками и экономикой - вот это основа политических качелей в Иране между умеренно-реформистским крылом и силовиками КСИР, а где-то между ними стоит духовенство во главе с аятоллой Али Хаменеи.

Я напомню, что политическое давление на КСИР и их постепенное выдавливание из экономики началось в 2017 году именно по инициативе Хассана Роухани, который тогда с триумфом победил на выборах президента, усиленный, в том числе, работающим ядерным соглашением 2015 года, давшим ему кучу политических очков и легитимность, в том числе внешнюю, чем КСИР похвастать не могли и не могут.

Роухани тогда обсудил эту ситуацию с Хаменеи, которому сказал, что высокий уровень коррупции и чрезмерный контроль КСИР над целыми отраслями экономики - это дно в условиях санкций и либеральных реформ, которые его правительство должно было начать после ослабления санкционного давления.

С тех пор, КСИР были вынуждены отказаться от части активов, а некоторые их члены были даже арестованы и брошены за решётку.

Сейчас, пользуясь патриотической экзальтацией иранского общества из-за убийства Сулеймани, обострения региональной обстановки и авиакатастрофы Боинга, они попытаются вернуть себе контроль.

Вообще, Дональд Трамп, в одностороннем порядке покинув «ядерное соглашение» в мае 2018 года, сделал им огромный подарок, ослабив влияние умеренных во главе с Роухани, которые были архитекторами договора. Тогда и начался наезд на администрацию президента и его Кабмин.

Короче, вот вам и вся политическая математика происходящего в Иране.

В основе всего, как всегда это бывает - бабло, потоки, влияние и власть. А украинский самолёт и сердобольные ахи и охи по протестам - это чисто временный фон, которым пользуются все, кому не лень.

Джерело: блог Іллі Куси

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