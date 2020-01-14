Авіакатастрофа в Ірані: ідентифікували перше тіло українця



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Вдалося ідентифікувати тіло одного з пілотів

Українським експертам вдалося ідентифікувати перше тіло українця, який загинув в авіакатастрофі літака МАУ 8 січня.

Про це повідомляє ТСН.

Повідомляється, що вдалося ідентифікувати тіло одного з пілотів.

«На допомогу українській делегації прилетіли канадські авіаексперти. Фахівців з ДНК-аналізу в канадській групі немає, але при необхідності вони також можуть прибути в Іран», - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що українські експерти планують на цьому тижні ідентифікувати тіла всіх 11 громадян України, щоб забрати їх на батьківщину, тому для цього в аеропорту Тегерана залишився літак.

Як вже відомо, керівники міністрств закордонних справ п’яти країн, громадяни яких загинули у катастрофі літака «Міжнародних авіаліній України», цього тижня проведуть зустріч у Лондоні.

До слова, Верховна Рада у вівторок планує ухвалити постанову про збитий в Ірані літак МАУ.