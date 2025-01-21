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Ілія Куса експерт Українського інституту майбутнього

Що пообіцяв Дональд Трамп у своїй промові

glavcom.ua
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Трамп у 78 років вдруге став президентом США
фото: EPA-EFE

Враження від інавгураційної мови Дональда Трампа

  1. Мінімум програмних речей та глибоких смислів, максимум простих слів для простого народу.
  2. Відсутність нових великих ідей, лише мікс передвиборчих гасел та обіцянок, які вже були відомі на цей момент із ЗМІ. Власне, мова стала продовженням його виборчої кампанії.
  3. Наголос на внутрішню політику, але не всю, а на ті питання, які найбільше хвилюють «ядерний електорат»: імміграція, економічний націоналізм, почуття величі, відкат woke-повістки, ностальгія за «великою країною, яку ми втратили».
  4. Вперше сказано про територіальну експансію як спосіб досягти величі та поваги у світі. Вперше від американського президента я почув необхідність повернути США справжній суверенітет і незалежність (мабуть, раніше його не було). Раніше такий сувереністський захід робили в основному лідери держав, що піднімаються, кидають виклик американському світовому порядку: Росія, Туреччина, Іран, Індія, Китай, ПАР та інші.
  5. Мало осмислених речей про зовнішню політику, окрім, знову ж таки, передвиборчих гасел. РФ та Україна не згадані жодного разу. В основному, зовнішня політика зводилася до просування образу миротворця та водночас анонсу торгових воєн з іншими країнами.
  6. Пріоритети розставлені так, щоб у топі були почуття величі, винятковості та реваншу. Зокрема, про це вставки про Панамський канал та «історично справедливі» перейменування різних місць у США, а також Мексиканської затоки на Американську затоку.
  7. Заліковий пастор, запалив натовп.

Загалом, промова коротка, супер проста, не обтяжена складними смислами і гранд-ідеями, що повторює всі ключові поїнти передвиборчої кампанії Трампа. Жодних уточнень або розшифровок.

Що зараз маячить на горизонті, судячи з перших указів Трампа:

  • торгові війни з Канадою, Мексикою, ЄС, країнами БРІКС;
  • розгортання традиційного енергетичного порядку денного замість зеленого;
  • депортації нелегальних іммігрантів;
  • спроба пробити переговори про припинення вогню між РФ і Україною;
  • призупинення зовнішньої допомоги на три місяці, а потім визначення пріоритетних напрямів цієї допомоги;
  • символічні рішення у сфері соціокультурної політики, історичної пам'яті та ідентичності, які мають посилити загальне відчуття вставання з колін в американського виборця.

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Джерело
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Теги: інавгурація Китай Дональд Трамп політика Індія Україна суверенітет переговори США росія

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