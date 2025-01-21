Що пообіцяв Дональд Трамп у своїй промові
Враження від інавгураційної мови Дональда Трампа
- Мінімум програмних речей та глибоких смислів, максимум простих слів для простого народу.
- Відсутність нових великих ідей, лише мікс передвиборчих гасел та обіцянок, які вже були відомі на цей момент із ЗМІ. Власне, мова стала продовженням його виборчої кампанії.
- Наголос на внутрішню політику, але не всю, а на ті питання, які найбільше хвилюють «ядерний електорат»: імміграція, економічний націоналізм, почуття величі, відкат woke-повістки, ностальгія за «великою країною, яку ми втратили».
- Вперше сказано про територіальну експансію як спосіб досягти величі та поваги у світі. Вперше від американського президента я почув необхідність повернути США справжній суверенітет і незалежність (мабуть, раніше його не було). Раніше такий сувереністський захід робили в основному лідери держав, що піднімаються, кидають виклик американському світовому порядку: Росія, Туреччина, Іран, Індія, Китай, ПАР та інші.
- Мало осмислених речей про зовнішню політику, окрім, знову ж таки, передвиборчих гасел. РФ та Україна не згадані жодного разу. В основному, зовнішня політика зводилася до просування образу миротворця та водночас анонсу торгових воєн з іншими країнами.
- Пріоритети розставлені так, щоб у топі були почуття величі, винятковості та реваншу. Зокрема, про це вставки про Панамський канал та «історично справедливі» перейменування різних місць у США, а також Мексиканської затоки на Американську затоку.
- Заліковий пастор, запалив натовп.
Загалом, промова коротка, супер проста, не обтяжена складними смислами і гранд-ідеями, що повторює всі ключові поїнти передвиборчої кампанії Трампа. Жодних уточнень або розшифровок.
Що зараз маячить на горизонті, судячи з перших указів Трампа:
- торгові війни з Канадою, Мексикою, ЄС, країнами БРІКС;
- розгортання традиційного енергетичного порядку денного замість зеленого;
- депортації нелегальних іммігрантів;
- спроба пробити переговори про припинення вогню між РФ і Україною;
- призупинення зовнішньої допомоги на три місяці, а потім визначення пріоритетних напрямів цієї допомоги;
- символічні рішення у сфері соціокультурної політики, історичної пам'яті та ідентичності, які мають посилити загальне відчуття вставання з колін в американського виборця.
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