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    У комітеті рекомендують Раді ухвалити заяву щодо відповідальності Ірану за збитий літак МАУ

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    Засідання комітету - У комітеті рекомендують Раді ухвалити заяву щодо відповідальності Ірану за збитий літак МАУ
    Засідання комітету
    Фото: sluga-narodu.com

    Також у заяві міститимуться вимоги про компенсацію за збиття літака

    Комітет Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва підтримав заяву парламенту, яка покладає на Ісламську Республіку Іран відповідальність за збиття українського пасажирського літака.

    Про це повідомляє пресслужба партії «Слуга народу».

    Також у комітеті зазначили, що рекомендуватимуть Раді ухвалити заяву.

    «Заява ВР покликана посилити переговорну позицію президента і Міністерства закордонних справ щодо вимог повного юридичного визнання відповідальності з боку Ірану. Йдеться не лише про офіційні вибачення, а й про компенсації всім постраждалим», - вказано у рішенні комітету.

    Також учасники комітету зазначили, що заява адресується як Ірану з вимогою забезпечити прозоре розслідування, так і іноземним державам. Документ міститиме заклик виробити на підставі результатів повного розслідування «низку правил, що дозволять уникати подібних трагедій у майбутньому».

    Нагадаємо, українським експертам вдалося ідентифікувати перше тіло українця, який загинув в авіакатастрофі літака МАУ 8 січня. Загиблий - один з пілотів.

    Відзначимо, що українські експерти планують на цьому тижні ідентифікувати тіла всіх 11 громадян України, щоб забрати їх на батьківщину, тому для цього в аеропорту Тегерана залишився літак.

    Як вже відомо, керівники міністрств закордонних справ п’яти країн, громадяни яких загинули у катастрофі літака «Міжнародних авіаліній України», цього тижня проведуть зустріч у Лондоні.

    До слова, Верховна Рада у вівторок планує ухвалити постанову про збитий в Ірані літак МАУ

     Читайте також: Західна преса: Іран не міг збити український літак «випадково»
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