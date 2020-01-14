У комітеті рекомендують Раді ухвалити заяву щодо відповідальності Ірану за збитий літак МАУ



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Засідання комітету Фото: sluga-narodu.com

Також у заяві міститимуться вимоги про компенсацію за збиття літака

Комітет Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва підтримав заяву парламенту, яка покладає на Ісламську Республіку Іран відповідальність за збиття українського пасажирського літака.

Про це повідомляє пресслужба партії «Слуга народу».

Також у комітеті зазначили, що рекомендуватимуть Раді ухвалити заяву.

«Заява ВР покликана посилити переговорну позицію президента і Міністерства закордонних справ щодо вимог повного юридичного визнання відповідальності з боку Ірану. Йдеться не лише про офіційні вибачення, а й про компенсації всім постраждалим», - вказано у рішенні комітету.

Також учасники комітету зазначили, що заява адресується як Ірану з вимогою забезпечити прозоре розслідування, так і іноземним державам. Документ міститиме заклик виробити на підставі результатів повного розслідування «низку правил, що дозволять уникати подібних трагедій у майбутньому».

Нагадаємо, українським експертам вдалося ідентифікувати перше тіло українця, який загинув в авіакатастрофі літака МАУ 8 січня. Загиблий - один з пілотів.

Відзначимо, що українські експерти планують на цьому тижні ідентифікувати тіла всіх 11 громадян України, щоб забрати їх на батьківщину, тому для цього в аеропорту Тегерана залишився літак.

Як вже відомо, керівники міністрств закордонних справ п’яти країн, громадяни яких загинули у катастрофі літака «Міжнародних авіаліній України», цього тижня проведуть зустріч у Лондоні.

До слова, Верховна Рада у вівторок планує ухвалити постанову про збитий в Ірані літак МАУ.