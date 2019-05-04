Бразильський бойовик Лусваргі буде відповідати за свої злочини на Донбасі

В'язниць в Україні вистачить на всіх терористів

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Иногда жизнь сравнивают с супермаркетом. Иди куда хочешь, бери все, что понравится, не влазит набранное в корзинку - бери тележку. Главное, не забывать - впереди касса. И за все приходится в результате платить. К чему я вспомнил и записал буквами эту народную мудрость? К одной очень хорошей (для нас) и грустной (для боевиков ОРДЛО) новости.

Итак, Павлоградский городской районный суд признал известного бразильского боевика ДНР, а в миру гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации в Украине. И влепил заслуженный приговор - тринадцать лет с конфискацией. Обыинение просило четырнадцать, но гуманный украинский суд проявил милосердие. Там с этим негодяем целая история была - суды признавали виновным, апелляция по формальным нарушениями приговор отменяла, боевик прятался в храме (Московского патриархата, естественно), был пойман патриотами и сдан в СБУ. Ему в СИЗО реально было безопаснее. И вот, наконец, реальный приговор.

К чему я тут извел уже два абзаца текста и несколько ваших минут на историю хоть и известного, но негодяя? Потому что вот это и есть та самая касса, про которую шутит народ. И вот такая цена для тех, кто воевал против Украины. При всей лояльности украинских судов к боевикам - меньше чем на десятку пусть даже не рассчитывают. И это правильно. Амнистию хотели? Особый статус? Получите и распишитесь - вот она, реальная перспектива. Этот тоже боролся за русский мир в Украине. Думал - игра такая с прощением в случае провала. Не тешьте себя иллюзиями. Украина ничего не забыла и прощать не собирается. Так что сидеть будут плотно и надежно. Единственный вариант перед деоккупацией - сбежать в Россию. Потому что тут ждет реальный срок и реальная тюрьма. Зарубите это на своем сепарском носике. Тюрем у нас хватит. Курортные условия с хорошим метражом и видом из окна никто не обещал.

Джерело: блог Кирила Сазонова

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