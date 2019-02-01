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    Думки вголос

    Чи потрібно через детектор брехні перевіряти мешканців Донбасу?

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Анатолій Матіос - Чи потрібно через детектор брехні перевіряти мешканців Донбасу?
    Анатолій Матіос
    Фото: Bihus.info

    Залишилося лише провести закон у Раді

    Мовою оригіналу

    Совершенно гениальную затею предложил наш главный военный прокурор Анатолий Матиос. Ну, не совсем гениальную, но на грани. Идея гениальная, просто надо ее творчески развить. И будет невероятно эффективная схема по борьбе с всем плохим за все хорошее. Победим коррупцию и шпионаж, превышение власти и домашнее насилие. Всех негодяев выведем на чистую воду в кратчайшие сроки. И я сейчас почти не шучу.

    Итак, Анатолий Матиос предложил проверять с помощью специальной программы на детекторе лжи жителей ОРДЛО на предмет сотрудничества с оккупационными властями на Донбассе. «Открою сегодня большую тайну для всего государства. Сейчас в Одессе на базе одного достаточно мощного интеллектуально-научного центра разработана программа по принципу прохождения полиграфа на компьютере любым сознательным человеком, который по определенному алгоритму реагирует на перечень вопросов. И реакция на эти вопросы дает ответ – говорит искренне или не искренне. Для этого нужен компьютер и полчаса на одного человека. Придется пропустить все население, потому что сосед на соседа будет стучать, обижаться и мстить, потому что таковы реалии Украины», - заявил Матиос.

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    Удобно, черт побери. Правда, с одной стороны в условиях амнистии это не факт, что пригодится. А с другой стороны - освобождение ОРДЛО на завтра и послезавтра не планируется, так что население оккупированных территорий может немного подождать. Но нам и тут по месту такая программа очень пригодится. Поскольку военная прокуратура занимается у нас очень серьезными людьми и вопросами - есть куда приложить усилия. По Семочко за полчаса закрыть вопрос окончательно. Есть у него российский паспорт или нет. Когда и зачем получал. Чей вертолет. Это же очень удобно. Да все руководство спецслужбы можно прогнать через детектор - честным людям только укрепит репутацию, а остальных и не жалко. Понятно, что перед этим стоит пану Матиосу внимательно проверить и свое ведомство и себя лично, потому что проверяющие должны быть абсолютно чисты в глазах народа и проверяемых.

    Останавливаться на достигнутом не стоит - если система даст эффект. Можно проверять всех серьезных чиновников на предмет коррупции и прочих нарушений. А если еще через Верховную Раду провести закон о признании этих показаний доказательством в суде - тюрьмы начнут трещать по швам. Если, конечно, мы не забудем сперва судей тщательно проверить. Обычных уголовников прижимать станет проще - народу и правоохранителям сразу легче. Я бы прямо сейчас начал проверять кандидатов в президенты, но боюсь, сорвем выборы из-за отсутствия участников гонки. А может и нет - кто знает? Хорошая идея у Матиоса. Гениальная. Я в восторге. Осталось провести закон через Раду. И, как сказал мне один украинский политик, под хорошую идею нужно еще найти в зале 226 замечательных людей, которые нажмут кнопку...

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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