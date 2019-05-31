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    Думки вголос

    Голосування за відставку Гройсмана: Рада включила «захист від дурня»

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Голосування за відставку Гройсмана: Рада включила «захист від дурня»

    Зеленський фактично запропонував поміняти уряд Гройсмана (плюс до рейтингу) на ... уряд Гройсмана (мінус до логіки)

    Мовою оригіналу

    Итоги дня - Верховная Рада не проголосовала за отставку премьера Владимира Гройсмана. Считаю, что это было совершенно правильное и логичное решение. Можно сказать, что в парламенте сработал тот механизм, который в технике называется «Защита от дурака». Я не хочу оскорбить президента, но он действительно делает шаги, совершенно не просчитывая последствий. Сказал Кабмину - пишите заявление. Ну, Гройсман написал. И что - Зеленский предложил кандидатуру? Нет. Более того - он и не мог ее предложить. Кандидатуру премьера должна определить коалиция в Раде, а коалиции формально с 17 мая не существует.

    То есть Зеленский по факту предложил поменять правительство Гройсмана (плюс к рейтингу) на... правительство Гройсмана (минус к логике). Только правительство после отставки будет работать в статусе и. о., а это лишает премьера возможности подписывать целый ряд важных документов. Страна на 4 месяца (минимум - там еще коалициада предстоит) в подвешенном состоянии. Рады ушла на выборы, президент по Конституции отвечает только за оборону и внешнюю политику, правительство в отставке. Красота? Вся внешняя макрофинасовая помощь и кредиты - в ноль. Выплаты 400 млрд. гривен долга - строго по графику. Большая вероятность дефолта.

    Неужели нельзя было этот безальтернативный сценарий просчитать заранее? Или есть заказ на дефолт от партнеров президента? Так гривна шарахнет вниз, часть работающих останутся без куска хлеба, поступления в бюджет и Пенсионный фонд сократятся. Вот такой сухой остаток президентской инициативы, если бы депутаты не ушли в защиту...

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