Фокус Гройсмана. Іде, але залишається тема дня

За те, аби задовольнити заяву про відставку Грйосмана, проголосували лише 97 нардепів

Рада не відпустила Гройсмана. Керуватиме до осені

Сьогодні Верховна Рада нарешті розглянула постанову про відставку прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. Депутати провалили її, відправивши главу уряду працювати далі. За те, аби задовольнити заяву про відставку, проголосували лише 97 нардепів. Таким чином «наймолодший в історії України прем’єр» несподівано отримав своєрідний «вотум довіри», з яким і збирається йти на парламентські вибори.

За трактуванням юристів, навіть якби Гройсмана і відставили, він би все одно продовжував виконувати свої обов’язки до формування нової коаліції. А вона точно вже не з’явиться в парламенті цього скликання. Але багато в чому і в.о. прем’єра, і міністри з аналогічним статусом були б обмеженими.

Нагадаємо, що Гройсман вирішив грюкнути дверима після скандальної інавгураційної промови нового президента. 20 травня посеред урочистостей Володимир Зеленський запропонував урядовцям взяти папір та ручку і написати заяви про звільнення. Того ж дня Гройсман, який, схоже, розраховував на дещо інший розвиток відносин з новим главою держави, взяв і оголосив про відставку. Відповідну заяву він зареєстрував в Раді 23 травня.

Сьогодні ж, 30 травня, питання відставки вже не стояло в числі першочергових – парламентарі збирались заслухати прем’єра після традиційної перерви о 12 годині. Зранку багатьом депутатам та урядовцям, дійсно, було не до того – вони разом з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм відвідували Молитовний сніданок в Українському домі. Проте про рішення двох найбільших фракцій – Блока Порошенка та «Народного фронта» – стало відомо ще в першій половині дня: вони домовились за відставку Гройсмана не голосувати. Мотиви, що наводили керівники цих фракцій Артур Герасимов та Максим Бурбак – економічний колапс, до якого може призвести відсутність повноцінного уряду, можливий розрив з МВФ, дефолт та інші жахи. Представник прем’єра у Верховній Раді Вадим Денисенко також доводив, що ні в якому разі не можна задовольняти заяву його патрона: мовляв, згідно з законодавством, в.о. прем’єра не має права підписувати документи від імені Кабміну. «Таким чином, до формування нового уряду, а на це піде мінімум три місяці, а реально потрібно буде до чотирьох місяців, держава не матиме можливості приймати жодного документа від імені уряду», – робив висновки Денисенко.

Власне, на цьому вся інтрига і згасла – без голосів цих двох фракцій відставити Гройсмана майже нереально. А от опозиційні сили (хоча після президентських виборів вже важко розібратись, де в парламенті влада, а де опозиція) збирались показати прем’єру своє «фе». Юлія Тимошенко запропонувала Раді відправити уряд у відставку та призначити тимчасовий уряд і заявила, що влада має негайно до 1 червня ухвалити бюджетну резолюцію на три роки. «Наша команда і я особисто готова включитися до роботи над бюджетною резолюцією, і разом із президентом розпланувати на базі «Нового курсу» стратегію життя держави на три роки», –зайвий раз нагадала про свою пафосно презентовану доктрину і готовність підставити плече Зеленському Юлія Володимирівна.

У «Самопомочі» збирались визначатись безпосередньо перед голосуванням, але схилялись до того, що підтримають відставку, в Опоблоці, який нібито знову зібрався об’єднуватись, – підтримували відставку, мажоритарники з «Відродження» та «Волі народу» готували ігнорувати голосування. До того ж у залі були відсутні десятки депутатів, тому очікувати результативного голосування не доводилось.

Але цьому очікуваному фіналу передувало шоу – в розпал виборчої кампанії ніхто не хотів згаяти можливості використати парламентську трибуну, аби нагадати про себе електорату. Тим більше що сам Гройсман вже по-повній бере в ній участь і це було помітно по його сьогоднішньому спічу в Раді.

Промова Гройсмана перегукувалася з його виборчим гаслом з бігбордів «Лідерство – це відповідальність». Фото: rubryka.com

Спочатку Гройсман нагадав депутатам, що ці три роки уряду разом з парламентом доводилось приймати непопулярні рішення, і подякував «кожному з депутатів». В його промові відчувалась образа – він дорікав новообраному президенту, що той попросив його написати заяву, хоча він був готовий до співпраці. Прем’єр багато говорив про свою відповідальність, що перегукувалося з його виборчим гаслом з бігбордів «Лідерство – це відповідальність». Він закликав не допустити криз і дефолтів, вочевидь, коментуючи слова Ігоря Коломойського, що дефолт для України був би дуже непоганим варіантом. Потім Гройсман ще раз подякував, цього разу українцям, і під оплески повернувся на своє місце в ложу уряду. На той момент він вже чудово знав, що це місце залишиться з ним ще на кілька місяців.

Нардеп Наталя Новак, яка представляла висновки комітету з питань правової політики та правосуддя щодо заяви Гройсмана про відставку, дорікнула прем’єру, що він жодного разу не звітував перед парламентом про результати своєї діяльності. Прозвітувати закликав Гройсмана і голова фракції «Самопомочі» Олег Березюк. Головний «радикал» Олег Ляшко дорікнув уряду стандартним набором з «танцями під дудку МВФ», втечею українців за кордон, зростанні тарифів і тому подібного. Ляшко пообіцяв проголосувати за відставку, при цьому сам же звинуватив Гройсмана у безвідповідальності через написання заяви в таку кризову годину. У схожому ключі «зубожіння-стайл» висловила свої претензії Гройсману Наталя Королевська від Опоблоку. А от Бурбак з Герасимовим були лаконічні, повторивши свої тези про неприпустимість звільнення голови уряду саме зараз. «Ухвалення рішення про відставку прем'єра у нинішніх умовах несе шкоду та загрозу для країни, яка воює, і може привести до колапсу національної економіки, – напускав страху голова фракції БПП. – Залишити країну в такий час без очільника виконавчої влади вкрай безвідповідально по відношенню до держави і її громадян».

Перед тим, як перейти до голосування, свою позицію висловив і спікер: він теж переконував, що в таких умовах уряд і прем’єр мають продовжити свою роботу.

Парламент дослухався і відставку Гройсмана дружно провалив, не дотягнувши навіть до сотні голосів. Більше за все охочих позбавити Володимира Борисовича посади виявилось серед позафракційних (31 депутат), в Опозиційному блоці (19) та Радикальній партії (17). Блок Порошенка та «Народний фронт», незважаючи на рішення фракцій, в сумі докинули 9 голосів.

Парламент дружно провалив відставку Гройсмана, не дотягнувши навіть до сотні голосів

Після голосування Гройсман почав жестами сигналізувати Парубію, що хоче ще раз виступити і другий раз вийшов на трибуну. Цікаво, що першим ділом він подякував парламенту за це рішення, хоча, нагадаємо, гучно представляв свою заяву про відставку. Проте тепер Гройсман став колючим – критичні виступи на його адресу його очевидно таки роздратували.

«Послухайте, скільки можна плодити цієї ненависті? – звернувся він до зали, тикаючи в неї пальцем. – …хочете виглядати краще, ніж є ви насправді? Більше того, представники влади минулого, я тільки три роки є прем’єр-міністром країни, в той час як дехто десятками років є у владі, і я сьогодні борюся з тим, що саме ви створили – і конфлікт на Донбасі, і підірвали економіку, і знищили соціальну політику держави. І сьогодні ми маємо це все вигрібати після вас!»

Тут Гройсмана знову понесло в його виборчі гасла – про відповідальність і Україну, яка «не просто місце на карті», а завершив він пафосним наїздом на парламент: «Ви сьогодні говорили не про Україну, а про себе. Для вас найбільш важливо – ваш мандат, ваш рейтинг, ваш значок, ваша недоторканність і багато-багато іншого. А для мене важлива Україна... І я хочу, щоби на вулицях, коли я зустрічаю людей, вони посміхались, а не плакали. А якщо і будуть плакати, щоб це були сльози радості». Фрази про сльози майже повторювали фінальний шматок з інавгураційної промови нового президента.

Цей виступ, цілком можливо, в майбутньому буде нарізаний для агітаційних роликів партії Гройсмана – «Української стратегії», яка поки демонструє дуже скромні показники. Рада ж своїм сьогоднішнім (не)голосуванням відправила його в виборчу гонитву з позиції представника влади. А у цієї позиції є як плюси - ресурсність, так і безсумнівні мінуси – відповідати за все на дострокових виборах буде Гройсман.

Павло Вуєць, «Главком»