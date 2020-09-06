Безвіз, до якого ми швидко звикли

Сашко Лірник Казкар-лірник, учасник київського гурту «Вій», актор

Сашко Лірник

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Я минулого року зимою летів до Канади. І у мене була пересадка в Амстердамі 5 годин

Ну у нас же безвіз чи ні?

Думаю чого мені сидіти, коли можна подивитися Амстердам?

Не був там років тридцять. З того часу як ходив в море.

Я блукав по закавулках аеропорту ,шукаючи вихід в місто.

Нарешті натикнувся на купку митників і прикордонників,що курили біля якихось дверей в куточку.

Запитав як мені вийти в Амстердам.

А вони загиготіли- ти вже в Амстердамі, дядьку! Проходь!

Коротше я сів в аеропорту на електричку і катнув в місто. Там хвилин 10 їхати до центру.

Вийшов, погуляв, згадав як заходили в порт ,навіть знайомі місця впізнав.

Зголоднів, знайшов над каналом відчинену кав'ярню.

Зайшов поїсти і пива хильнути голандського.

А ранок, тільки відкрилися.

Знайшов в меню «Сніданок по голандськи» - яєшня, сир шинка і ще щось там.Просто і поживно. Замовив.

Хазяїн- молодий чоловік, розпалив газову плиточку в підсобці,поклав на сковороду шмат масла, приготував шинку і яйця...

Аж раптом кинувся,що немає сиру. Що робити?

Каже мені- подивись щоб не підгоріло, а я катну в сусідню крамничку за сиром.

Поки я смажив шинку, різав цибулю, він притяг кілька шматків класнючого сиру різних сортів і ми вже разом забабахали сніданок на двох.

Я знайшов у нього в холодильнику помідори, теж посмажив. Він припух, бо не знав що так теж можна було.

Сіли за стіл, випили пивка,поїли, закурили.

Розговорилися. Він сказав що знає що ми воюємо з росією. Я показав фото з фронту з 128 бригади.З танком.

А він виявився танкістом. Служив на «Леопарді- 2» на базі НАТО.

Ну коротше нічого я не платив.

Тепер маю корєша в Амстердамі, який мене чекає на пиво і яєшню з голандським сиром.)))

Джерело: site.ua

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