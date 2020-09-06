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    Думки вголос

    Безвіз, до якого ми швидко звикли

    • Сашко Лірник

      Казкар-лірник, учасник київського гурту «Вій», актор

    • Розсилка
    Безвіз, до якого ми швидко звикли

    Я минулого року зимою летів до Канади. І у мене була пересадка в Амстердамі 5 годин

    Ну у нас же безвіз чи ні?

    Думаю чого мені сидіти, коли можна подивитися Амстердам?

    Не був там років тридцять. З того часу як ходив в море.

    Я блукав по закавулках аеропорту ,шукаючи вихід в місто.

    Нарешті натикнувся на купку митників і прикордонників,що курили біля якихось дверей в куточку.

    Запитав як мені вийти в Амстердам.

    А вони загиготіли- ти вже в Амстердамі, дядьку! Проходь!

    Коротше я сів в аеропорту на електричку і катнув в місто. Там хвилин 10 їхати до центру.

    Вийшов, погуляв, згадав як заходили в порт ,навіть знайомі місця впізнав.

    Зголоднів, знайшов над каналом відчинену кав'ярню.

    Зайшов поїсти і пива хильнути голандського.

    А ранок, тільки відкрилися.

    Знайшов в меню «Сніданок по голандськи» - яєшня, сир шинка і ще щось там.Просто і поживно. Замовив.
    Хазяїн- молодий чоловік, розпалив газову плиточку в підсобці,поклав на сковороду шмат масла, приготував шинку і яйця...

    Аж раптом кинувся,що немає сиру. Що робити?

    Каже мені- подивись щоб не підгоріло, а я катну в сусідню крамничку за сиром.

    Поки я смажив шинку, різав цибулю, він притяг кілька шматків класнючого сиру різних сортів і ми вже разом забабахали сніданок на двох.

    Я знайшов у нього в холодильнику помідори, теж посмажив. Він припух, бо не знав що так теж можна було.

    Сіли за стіл, випили пивка,поїли, закурили.

    Розговорилися. Він сказав що знає що ми воюємо з росією. Я показав фото з фронту з 128 бригади.З танком.

    А він виявився танкістом. Служив на «Леопарді- 2» на базі НАТО.

    Ну коротше нічого я не платив.

    Тепер маю корєша в Амстердамі, який мене чекає на пиво і яєшню з голандським сиром.)))

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
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