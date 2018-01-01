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    Думки вголос

    В Москві грошей багато. Вали туди, брате!

    Андрій Данилко заявив, що виступає проти цькування українських артистів, які гастролюють у Росії.
    У приклад навів концерт Ані Лорак, де вихопили квіти з рук мами співачки. Я зараз заплачу над гіркою долею Кароліни і Данилка. Ці, вибачте, - пристосуванці. І рибку з’їсти, і на щось сісти. Там хочуть заробляти. У нас війна. Хай він йде в окопи, там хлопцям розкаже. У нас війна, хлопці гинуть. Для них війни не існує. Їм, знаєте, як перша
    • Сашко Лірник

      Казкар-лірник, учасник київського гурту «Вій», актор

    • Сьогодні, 14:11
    • Розсилка
    Андрій Данилко
    фото: telekritika.ua
    Андрій Данилко

    Андрій Данилко заявив, що виступає проти цькування українських артистів, які гастролюють у Росії.

    У приклад навів концерт Ані Лорак, де вихопили квіти з рук мами співачки.

    Я зараз заплачу над гіркою долею Кароліни і Данилка. Ці, вибачте, - пристосуванці. І рибку з’їсти, і на щось сісти. Там хочуть заробляти. У нас війна. Хай він йде в окопи, там хлопцям розкаже.

    У нас війна, хлопці гинуть. Для них війни не існує. Їм, знаєте, як перша професія проститутка, а друга – продажний актор. Гроші не пахнуть.

    Хай, йому хочеться в Москву, там грошей багато. Давай, вали туди, брате, хто тобі заважає!

    Співав«Лаша тумбай»… «Ой-ой-ой, мене не пускають». А зараз пускають, то давай начхаємо на все.

    Квіти виривають, а там у людей серце виривають.

    Вибирай, кому служити, чи Богові, чи мамоні. Подобаються московські грошики - смокчи цицю у москалів.

    Хай в окопи йдуть, там поспівають, коли там людей убивають, хлопців наших. Там задницею покрутили, тут покрутили. Давайте, «дурним хохлам» впарюйте високе мистецтво. Про совість же мови немає…

    Худобина.

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    Джерело: Обозреватель

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    війна гроші мистецтво
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