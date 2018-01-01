В Москві грошей багато. Вали туди, брате!

Андрій Данилко заявив, що виступає проти цькування українських артистів, які гастролюють у Росії.

У приклад навів концерт Ані Лорак, де вихопили квіти з рук мами співачки. Я зараз заплачу над гіркою долею Кароліни і Данилка. Ці, вибачте, - пристосуванці. І рибку з’їсти, і на щось сісти. Там хочуть заробляти. У нас війна. Хай він йде в окопи, там хлопцям розкаже. У нас війна, хлопці гинуть. Для них війни не існує. Їм, знаєте, як перша

Сашко Лірник Казкар-лірник, учасник київського гурту «Вій», актор

Сашко Лірник

Розсилка ВІДПРАВИТИ

фото: telekritika.ua Андрій Данилко

Андрій Данилко заявив, що виступає проти цькування українських артистів, які гастролюють у Росії.

У приклад навів концерт Ані Лорак, де вихопили квіти з рук мами співачки.

Я зараз заплачу над гіркою долею Кароліни і Данилка. Ці, вибачте, - пристосуванці. І рибку з’їсти, і на щось сісти. Там хочуть заробляти. У нас війна. Хай він йде в окопи, там хлопцям розкаже.

У нас війна, хлопці гинуть. Для них війни не існує. Їм, знаєте, як перша професія проститутка, а друга – продажний актор. Гроші не пахнуть.

Хай, йому хочеться в Москву, там грошей багато. Давай, вали туди, брате, хто тобі заважає!

Співав«Лаша тумбай»… «Ой-ой-ой, мене не пускають». А зараз пускають, то давай начхаємо на все.

Квіти виривають, а там у людей серце виривають.

Вибирай, кому служити, чи Богові, чи мамоні. Подобаються московські грошики - смокчи цицю у москалів.

Хай в окопи йдуть, там поспівають, коли там людей убивають, хлопців наших. Там задницею покрутили, тут покрутили. Давайте, «дурним хохлам» впарюйте високе мистецтво. Про совість же мови немає…

Худобина.

Джерело: Обозреватель

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