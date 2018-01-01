Націоналісти вам що, дівчатка за викликом?
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Розсилка
«Пройшлися, провітрилися і розійшлися по хатах!»
«Краще б ви прийшли під прокуратуру і витягли б їх за шкірку!»«Из года в год ходят с факелами по Киеву, а Верховная Рада, Банковая и Грушевского до сих пор не горят. Даже на Владимирской ни огонька. Степана Бандеры на вас нет, имитаторы.»
Це типові пости з фейсбуку.
З претензіями до українських патріотів - націоналістів.
- Чому ви не зробили те і те?
- Чому не влаштували погромів?
- Чому не підпалили, не убили, не повісили, і т.д.?
- Чому замість нас не підставилися?
- Чому не «прісоєдіняєтєсь» к Міхо?»
- Чому замість нас не зробили?
Ах які ви всі мудрі!
От як голосувати за націоналістів, то вас немає !
Голосуєте за гречку і 200 гривень.
Обираєте вілкулів-ляшків -рабіновичів.
А дій вимагаєте від націоналістів.
Націоналісти вам шо, попихачі?
Чи може «дівчатка за викликом»?
Як вам погано чи страшно, то гукаєте : «Де ж ви, націоналісти? Чому не мчите нас рятувати,захищати і допомагати?»
А як до виборів, то : «проголосую за тимошенків-ляшків-рабіновичів, бо он як гарно в тілівізорі розказують!»
Як націоналісти примусили написати заяву на звільнення проросійського директора телеканалу , так смороду було на весь світ- «Ах! Какжиж так можна?! Нігадяї!»
А як на новий рік по всіх телеканалах іде русськомірне лайно, то - «Скільки ж можна терпіти?! Де українське телебачення?»
Ви або хрестика зніміть, або труси вдягніть.
Чи ви думаєте,що Україна стане українською через зусилля «совків«, «какаяразніцев« і патріотів «уззкого міра»?
Українська Україна потрібна виключно українцям. «Націоналістам» в імперському трактуванні .
У всьому світі бути французом, німцем, чи англійцем - почесно.
Тільки в Україні бути українцем - це принизливо, і таврується терміном - «націоналіст», забуваючи, що це синонім слова «патріот».
Українські націоналісти не погромники, не хулігани і не вбивці.
Це вам не русская «Чорная Сотня».
Українські націоналісти - партія українців, які в своїй країні мають захищатися і виживати як народ.
Смолоскипна хода - це символ, об'єднання і спосіб єднання.
Не для настрашення, чи погромів. А для того щоб побачити один одного в зденаціоналізованих і русифікованих містах, зустрітися і зрозуміти, що нас таки багато, і ми не другосортні на своїй землі.
А не те,що ви подумали і придумали.
От мине засилля колоніального «уззкого міра» із влади, бізнесу ,телебачення, ЗМІ і українського життя, тоді і не треба буде організовувати смолоскипні ходи, щоб показувати, що українці живі, і є державотворчою нацією .
Джерело: site.ua