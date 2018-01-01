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    Думки вголос

    Націоналісти вам що, дівчатка за викликом?

    «Пройшлися, провітрилися і розійшлися по хатах!»
    «Краще б ви прийшли під прокуратуру і витягли б їх за шкірку!»«Из года в год ходят с факелами по Киеву, а Верховная Рада, Банковая и Грушевского до сих пор не горят. Даже на Владимирской ни огонька. Степана Бандеры на вас нет, имитаторы.»  Це типові пости з фейсбуку. З претензіями до українських патріотів -
    • Сашко Лірник

      Казкар-лірник, учасник київського гурту «Вій», актор

    • Сьогодні, 18:36
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    <div class="copy">Марш Бандери</div>
    Фото: facebook.com/Alexandr2013
    Марш Бандери

    «Пройшлися, провітрилися і розійшлися по хатах!»

    «Краще б ви прийшли під прокуратуру і витягли б їх за шкірку!»«Из года в год ходят с факелами по Киеву, а Верховная Рада, Банковая и Грушевского до сих пор не горят. Даже на Владимирской ни огонька. Степана Бандеры на вас нет, имитаторы.» 

    Це типові пости з фейсбуку.

    З претензіями до українських патріотів - націоналістів.

    - Чому ви не зробили те і те?

    - Чому не влаштували погромів?

    - Чому не підпалили, не убили, не повісили, і т.д.?

    - Чому замість нас не підставилися?

    - Чому не «прісоєдіняєтєсь» к Міхо?»

    - Чому замість нас не зробили?

    Ах які ви всі мудрі!

    От як голосувати за націоналістів, то вас немає !

    Голосуєте за гречку і 200 гривень.

    Обираєте вілкулів-ляшків -рабіновичів.

    А дій вимагаєте від націоналістів.

    Націоналісти вам шо, попихачі?

    Чи може «дівчатка за викликом»?

    Як вам погано чи страшно, то гукаєте : «Де ж ви, націоналісти? Чому не мчите нас рятувати,захищати і допомагати?»

    А як до виборів, то : «проголосую за тимошенків-ляшків-рабіновичів, бо он як гарно в тілівізорі розказують!»

    Як націоналісти примусили написати заяву на звільнення проросійського директора телеканалу , так смороду було на весь світ- «Ах! Какжиж так можна?! Нігадяї!»

    А як на новий рік по всіх телеканалах іде русськомірне лайно, то - «Скільки ж можна терпіти?! Де українське телебачення?»

    Ви або хрестика зніміть, або труси вдягніть.

    Чи ви думаєте,що Україна стане українською через зусилля «совків«, «какаяразніцев« і патріотів «уззкого міра»?

    Українська Україна потрібна виключно українцям. «Націоналістам» в імперському трактуванні .

    У всьому світі бути французом, німцем, чи англійцем - почесно.

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    Тільки в Україні бути українцем - це принизливо, і таврується терміном - «націоналіст», забуваючи, що це синонім слова «патріот».

    Українські націоналісти не погромники, не хулігани і не вбивці.

    Це вам не русская «Чорная Сотня».

    Українські націоналісти - партія українців, які в своїй країні мають захищатися і виживати як народ.

    Смолоскипна хода - це символ, об'єднання і спосіб єднання.

    Не для настрашення, чи погромів. А для того щоб побачити один одного в зденаціоналізованих і русифікованих містах, зустрітися і зрозуміти, що нас таки багато, і ми не другосортні на своїй землі.

    А не те,що ви подумали і придумали.

    От мине засилля колоніального «уззкого міра» із влади, бізнесу ,телебачення, ЗМІ і українського життя, тоді і не треба буде організовувати смолоскипні ходи, щоб показувати, що українці живі, і є державотворчою нацією .

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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