Націоналісти вам що, дівчатка за викликом?

«Пройшлися, провітрилися і розійшлися по хатах!»

«Краще б ви прийшли під прокуратуру і витягли б їх за шкірку!»«Из года в год ходят с факелами по Киеву, а Верховная Рада, Банковая и Грушевского до сих пор не горят. Даже на Владимирской ни огонька. Степана Бандеры на вас нет, имитаторы.» Це типові пости з фейсбуку. З претензіями до українських патріотів -

Сашко Лірник Казкар-лірник, учасник київського гурту «Вій», актор

Сашко Лірник

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: facebook.com/Alexandr2013 Марш Бандери

«Пройшлися, провітрилися і розійшлися по хатах!»

«Краще б ви прийшли під прокуратуру і витягли б їх за шкірку!»«Из года в год ходят с факелами по Киеву, а Верховная Рада, Банковая и Грушевского до сих пор не горят. Даже на Владимирской ни огонька. Степана Бандеры на вас нет, имитаторы.»

Це типові пости з фейсбуку.

З претензіями до українських патріотів - націоналістів.

- Чому ви не зробили те і те?

- Чому не влаштували погромів?

- Чому не підпалили, не убили, не повісили, і т.д.?

- Чому замість нас не підставилися?

- Чому не «прісоєдіняєтєсь» к Міхо?»

- Чому замість нас не зробили?

Ах які ви всі мудрі!

От як голосувати за націоналістів, то вас немає !

Голосуєте за гречку і 200 гривень.

Обираєте вілкулів-ляшків -рабіновичів.

А дій вимагаєте від націоналістів.

Націоналісти вам шо, попихачі?

Чи може «дівчатка за викликом»?

Як вам погано чи страшно, то гукаєте : «Де ж ви, націоналісти? Чому не мчите нас рятувати,захищати і допомагати?»

А як до виборів, то : «проголосую за тимошенків-ляшків-рабіновичів, бо он як гарно в тілівізорі розказують!»

Як націоналісти примусили написати заяву на звільнення проросійського директора телеканалу , так смороду було на весь світ- «Ах! Какжиж так можна?! Нігадяї!»

А як на новий рік по всіх телеканалах іде русськомірне лайно, то - «Скільки ж можна терпіти?! Де українське телебачення?»

Ви або хрестика зніміть, або труси вдягніть.

Чи ви думаєте,що Україна стане українською через зусилля «совків«, «какаяразніцев« і патріотів «уззкого міра»?

Українська Україна потрібна виключно українцям. «Націоналістам» в імперському трактуванні .

У всьому світі бути французом, німцем, чи англійцем - почесно.

Тільки в Україні бути українцем - це принизливо, і таврується терміном - «націоналіст», забуваючи, що це синонім слова «патріот».

Українські націоналісти не погромники, не хулігани і не вбивці.

Це вам не русская «Чорная Сотня».

Українські націоналісти - партія українців, які в своїй країні мають захищатися і виживати як народ.

Смолоскипна хода - це символ, об'єднання і спосіб єднання.

Не для настрашення, чи погромів. А для того щоб побачити один одного в зденаціоналізованих і русифікованих містах, зустрітися і зрозуміти, що нас таки багато, і ми не другосортні на своїй землі.

А не те,що ви подумали і придумали.

От мине засилля колоніального «уззкого міра» із влади, бізнесу ,телебачення, ЗМІ і українського життя, тоді і не треба буде організовувати смолоскипні ходи, щоб показувати, що українці живі, і є державотворчою нацією .

Джерело: site.ua

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