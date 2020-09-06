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    Політика

    Кулеба розповів про порядок денний саміту Україна – ЄС

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    <p>Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба</p> - Кулеба розповів про порядок денний саміту Україна – ЄС

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

    Фото Радіо Свобода

    «Україна зацікавлена в участі Євросоюзу у відновленні окупованої частини Донбасу» – міністр

    Саміт Україна - ЄС, запланований на 1 жовтня, наразі не переносили, і Київ до нього готується. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода.

    «Моя колега, віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина дуже енергійно займається підготовкою цього саміту і наповненням його таким потужним змістом», – зазначив він.

    Коментуючи порядок денний, Кулеба назвав головним його питанням «рух уперед».

    «Європейська інтеграція України – це настільки масштабний процес, що його не можна звузити до чогось одного. Нас цікавить і оновлення Угоди про асоціацію. Нас цікавить інтеграція в цифровий ринок. Нас цікавить прогрес у сфері юстиції, поглиблення співробітництва у сфері юстиції. Нас цікавить подальше співробітництво з ЄС у стримуванні російської агресії», – перерахував він.

    Крім того, Кулеба зазначив, що Україна зацікавлена в участі Євросоюзу у відновленні окупованої частини Донбасу після її звільнення.

    Попередній саміт Україна – ЄС відбувся у липні минулого року. За його підсумками були підписані угоди щодо фінансової підтримки громадянського суспільства, децентралізації, антикорупційних заходів і реформ.

    Нагадаємо, Кулеба пояснив, чому Кіпр блокує європейські санкції проти Росії.

    ЄС міністр саміт Україна Дмитро Кулеба
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